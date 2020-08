Capucine Anav et Alain-Fabien Delon : elle s’exprime sur leur rupture, c’est le CHOC total !

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon formait un couple parfait aux yeux de leurs fans. Mais la réalité d’un couple n’est accessible vraiment que par les deux personnes qui le forme. Ainsi, malgré l’apparente idylle éternelle que les jeunes gens semblaient vivre, la rupture était inévitable. Capucine Anav se confie aux journalistes de Gala et explique les causes de leur séparation. Elle insiste surtout sur le fait qu’elle ne regrette pas ses trois années passées auprès du jeune homme. Ils restent en bon terme et répond aux questions sans détours afin que les fans puissent se faire à cette idée.

La fin de l’histoire entre Capucine et Alain-Fabien Delon

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon était en couple depuis 2017. Mais le confinement aura eu raison de leur histoire d’amour. En effet, Capucine Anav attrapait le COVID-19 au début de la pandémie. Elle sera alors allée s’isoler pendant deux semaines compliquées qui l’ont contrainte à faire le point sur sa vie. De plus, la jeune comédienne approche de la trentaine.

Une étape de la vie dans laquelle il est question de savoir qui nous sommes afin de ne pas se retrouver plus tard avec des regrets. Et elle admet donc dans les pages du magazine Gala que ce temps lui a été bénéfique. Capucine Anav et Alain-Fabien Delon n’étaient pas faits l’un pour l’autre et devaient emprunter des routes différentes. Mais les comédiens se sont quittés en bons termes, de quoi rassurer les fans du couple.

Voir cette publication sur Instagram UNIS ❤️☀️❤️☀️ 🚤 @alainfabiendelon 💑 #2ansetdemi Une publication partagée par Capucine Anav (@capucineanavoff) le 13 Août 2019 à 4 :26 PDT

Un amour sincère unissait Capucine Anav et Alain-Fabien Delon

Capucine Anav est également connue pour avoir été chroniqueuse auprès de Cyril Hanouna. C’est d’ailleurs de cette façon qu’elle fait la découverte de celui qui sera son compagnon pendant près de trois ans. La jeune femme le contacte sur Facebook après avoir découvert sa photo sur C8. Elle racontait sa rencontre avec le comédien dans les pages de Gala toujours, mais en février 2019. En effet, dans les émissions de Cyril Hanouna, les chroniqueurs passent en revue les différentes actualités brûlantes en lien avec les célébrités. Et Alain-Fabien Delon était dans les faits divers puisque arrêté pour conduire en état d’ivresse. Mais depuis sa rencontre avec Capucine Anav, il s’était assagie.

Le jeune homme reconnaissait les capacités apaisantes de sa relation avec la jeune femme. Les fans des comédiens étaient alors persuadés que cette idylle perdurerait. Mais pour de nombreux couples, la pandémie a été un déclencheur de rupture. En effet, le confinement aura éloigné des amoureux ou les aura forcé à vivre ensemble. Autant de contraintes auxquelles peu de couples ont survécu. Capucine Anav et Alain-Fabien Delon sont parfaitement conscients qu’ils auraient pu durer encore longtemps ensemble sans cette crise sanitaire. Mais ils reconnaissent également qu’ils ont aujourd’hui des aspirations différentes qui n’auraient pas collé sur le long terme.

Les détails qui entourent la rupture du couple

Capucine Anav témoigne en toute franchise auprès des journalistes de Gala. En effet, elle reste intimement persuadée que les trois années qu’ils vivent ensemble resteront parmi les plus belles années de sa vie. De plus, elle se refuse à entacher leur histoire d’amour. Non, la jeune comédienne ne reproche rien à son ancien partenaire de vie et fait même en sorte de signifier que la rupture était naturelle. Pas de querelle et pas de ragots à colporter autour de cette rupture. Les anciens amoureux resteront bons amis dans la mesure du possible. Capucine Anav et Alain-Fabien Delon ne se déclarent pas la guerre et leur histoire d’amour s’éteint sans faire de vagues.

Les styles de vie des amoureux étaient devenus trop différents pour continuer à suivre le même chemin. En effet, dans chaque couple, les personnes évoluent individuellement. Il est alors difficile de se rendre compte que les routes s’éloignent. Mais il vaut effectivement mieux apprendre à le voir avant que les relations se détériorent complètement. C’est pourquoi ils sont heureux d’avoir eu le temps de se retrouver à part pendant la période de confinement. Sans cela, ils auraient peut-être mis plus de temps à se rendre compte que tout n’était pas idéal dans leur relation. Et ils auraient peut-être finit par s’en vouloir mutuellement. Comme l’indique Capucine Anav, son histoire d’amour avec Alain-Fabien Delon s’est terminée d’elle-même. Ils n’ont alors pas ou très peu de rancunes l’un envers l’autre.

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon ont la vie devant eux

Les journalistes de Gala terminent l’interview de Capucine Anav en lui demandant si un autre que Alain-Fabien Delon entrait déjà dans sa vie. La comédienne ne prend alors pas de détour et affirme que c’est bien le cas. En effet, elle a rencontré un jeune homme du nom de Victor avec qui elle se sent parfaitement bien pour le moment. Enfin, la comédienne souhaite affirmer qu’elle est à un tournant de sa vie. Si une page se tourne entre elle et Alain-Fabien Delon, elle sait que c’est pour elle l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

Capucine Anav reste convaincue qu’elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Elle souhaite alors se concrétiser dans ses envies et ses projets. Apprendre sur elle-même, sur les autres et approfondir ses connaissances dans les domaines qui la passionnent. En effet, elle confie aux journalistes de Gala avoir besoin de prouver sa valeur. Libre, belle, autonome, joyeuse, sa carrière reste sa priorité. Capucine Anav et Alain-Fabien Delon ne sont peut-être plus ensemble mais rien ne les empêche de continuer à aspirer au bonheur et à la réussite.