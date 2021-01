Capucine Anav fait une réaction allergique catastrophe, son visage en témoigne

Capucine Anav a profité de superbes fêtes de fin d’années malgré les circonstances. Elle a retrouvé une petite partie de ses proches et ils ont célébré Noël autour d’un grand et bon repas. Seul bémol, Capucine Anav a dévoré de grandes assiettes de crevettes et de fruits de mer en oubliant complètement son allergie aux produits iodés. Résultat, elle a développé des plaques et des boutons sur le visage. Sur Snapchat, l’actrice témoigne de son clavaire auprès de ses abonnés. Et vous pouvez compter sur votre magazine en ligne LDPeople pour vous en faire un rapport détaillé.

Capucine Anav dévoile son visage meurtri à ses fans

Capucine Anav a eu plus de peur que de mal. Bien que ce ne soit jamais très agréable de se réveiller avec un visage boursoufflé, couvert de boutons qui démangent. Car ce n’est pas la première fois que la jeune femme de 29 ans développe ce genre de réaction allergique. Ainsi, en découvrant les ravages au matin du 28 décembre, elle ne panique pas. Certes, elle n’est pas ravie de se découvrir sous ce jour. Mais au moins, elle sait comment traiter la chose et ce qui l’a provoqué. De plus, sa notoriété lui permet de compter sur une base de fans fidèles qui vont lui remonter le moral. Elle choisit de raconter sa mésaventure sur Snapchat et pas à pas, elle explique comment elle va y faire face.

D’abord, elle reconnaît clairement la nature de son irruption cutanée. L’année dernière à la même période, Capucine Anav s’était laissée emporter par son affection pour les fruits de mer. Et cela avait eu pour résultat de couvrir son visage de boutons irritants. Alors, elle avait patienté et pour accélérer l’apaisement de sa peau, elle optait pour un masque hydratant. Cette fois-ci c’est donc exactement ce qu’elle va faire pour s’en sortir. Du repos, une croix sur les produits iodés et un masque pour aider son visage à récupérer.

Une réaction cutanée impressionnante

Les allergies peuvent provoquer des réactions différentes selon les cas. Pour une même allergie, plusieurs personnes peuvent réagir différemment. Et sur des allergies différentes aussi, bien évidemment. Aussi, LDPeople tient à souligner que Capucine Anav a eu de la chance de s’en tirer avec une simple réaction cutanée, aussi impressionnante soit-elle. En effet, certaines allergies ne peuvent pas être oubliée le temps d’une soirée, les conséquences pourraient être terribles. Etouffement, arrêt cardiaque, il existe des réactions allergiques qui entraînent immédiatement le pronostic vital de la personne.

Heureusement pour Capucine Anav, l’oubli de son allergie aux produits forts en iode ne lui aura pas fait trop de tord. Quelques boutons et quelques plaques qui démangent, ce n’est pas très agréables mais elle y survivra. De plus, il y a fort à parier qu’elle se permette d’oublier son allergie encore une fois l’année prochaine. Ce qui est sur c’est que Capucine Anav s’est régalée d’un excellent repas sans se poser de question. Et quel meilleur moyen existe-t-il pour profiter d’une bonne soirée en 2020 ?