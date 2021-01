Capucine Anav totalement accro de son nouvel amoureux: Elle se montre au lit avec lui!

La belle Capucine Anav est une nouvelle fois en couple. Celle-ci semble tout à fait comblée, comme ses abonnés ont pu le constater sur les réseaux sociaux. LdPeople vous explique tout !

En juillet 2020, la sublime chroniqueuse Capucine Anav expliquait au magazine Gala : « j’ai quelqu’un dans ma vie, je suis vraiment heureuse, extrêmement épanouie » et d’ajouter : « je vais avoir 30 ans l’an prochain, j’arrive à un moment où je ne veux plus me laisser porter. J’ai beaucoup de choses à vivre, à effectuer. J’ai la volonté de montrer que je suis un être plein d’ambition, qui pétille, je veux être une femme comblée, indépendante qui n’a besoin vraiment de personne pour progresser dans ma carrière professionnelle ».

Capucine Anav a rompu avec Alain-Fabien Delon

Après trois ans d’une folle idylle, elle a rompu avec Alain-Fabien Delon. Le film du géant du cinéma était assez instable. Il enchaînait les frasques et les rapports avec son père Alain Delon s’était beaucoup dégradés. Le couple sortait beaucoup dans les soirées mondaines parisiennes. Alain-Fabien Delon avait souvent des problèmes d’argent. Il a fait plusieurs interviews au moment de la sortie de son livre. Mais c’est de l’histoire ancienne pour Capucine Anav.

L’ex-participante de l’émission Secret Story a commencé une histoire avec un beau jeune homme, d’origine lyonnaise et millionnaire. Celui-ci travaille pour la société « Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne dans l’hexagone depuis 2015 ! expert en solutions patrimoniales, prévoyance et investissements immobiliers », précise le descriptif de cette société. C’est donc un bon parti pour Capucine Anav !

Une nouvelle idylle pour Capucine Anav avec un millionnaire lyonnais

Ainsi, les deux amoureux se sont montrés sur les réseaux sociaux collés l’un à l’autre. « L’amour », a précisé Capucine Anav en indiquant le nom de son compagnon qui est Victor et parsemé de cœurs. Plusieurs jours après, l’ancienne candidate de télé-réalité a diffusé une autre information à ses abonnés. Dans une belle petite robe bleue : « Confinement Acte 2, j’en profite pour travailler à bloc pour ma pièce de théâtre qui je l’espère verra comme prévu le jour au début du mois de janvier 2021. Plusieurs tournages d’annulés, je suis une jeune comédienne qui fait ses premiers pas, j’avais plusieurs nouveaux projets et ce virus m’en empêche », a-t-elle noté.

Capucine Anav, ex-chroniqueuse de TPMP

Pendant plusieurs mois, Capucine Anav était chroniqueuse de l’émission de C8 Touche pas à mon Poste animée par le fameux Cyril Hanouna. Lorsqu’elle exerçait cette responsabilité, elle a profité d’une forte exposition médiatique. Aujourd’hui, elle compte plus d’un million de followers sur Instagram. Cette énorme communauté de fans lui permet de monnayer ses services auprès de grandes marques pour faire de la publicité. Capucine Anav est une influenceuse très en vue. Ses tenues portées ou produits montrés sur les réseaux entraînent des ventes. C’est pour cela que les marques misent sur les influenceuses en ce moment.