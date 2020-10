Cara Delevingne : la lingerie de Rihanna lui va comme un gant!

Cara Delevingne va porter la lingerie de Rihanna lors du mythique défilé annoncé pour la marque de la chanteuse. Le Savage X Fenty de Rihanna promet d’être chaud. Cara Delevingne est absolument époustouflante. Elle partage un aperçu du défilé sur son compte Instagram mais ceux qui désirent voir la suite devront s’abonner à Amazon Prime Vidéo. En effet, le continu de la suite du défilé de la lingerie de Rihanna est exclusif. De quoi décider ceux qui hésitaient à prendre un abonnement. Ou pour les petits malins, à profiter des trente jours d’essais gratuits pour admirer l’événement.

Cara Delevingne impressionne la Toile pour le défilé qui s’annonce, elle partage des photos à couper le souffle

Cara Delevingne est suivie par plus de 44 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Et bien que le défilé de Rihanna, Savage X Fenty, soit atypique, ce sont plus de 800 000 personnes qui ont lâché un like sur la publication du mannequin. Et cela en moins de 24 heures ! De plus, ce chiffre ne va cesser d’augmenter dans les jours à venir. Car Cara Delevingne est un ange descendu sur Terre pour la majorité de ses fans. Mais voyez plutôt les clichés éblouissants qu’elle partage dans sa récente publication. Cara Delevingne porte une tenue qui va susciter de vives réactions. Mais des réactions exclusivement positives. Attention les yeux, Rihanna mise sur l’avant-garde pour promouvoir sa collection.

Le défilé de la collection de lingerie de Rihanna promet des moments inoubliables

Cara Delevingne posera pour les photographes et participera au défilé tant attendu. Elle rejoindra un casting superbes car Rihanna ne fait pas les choses à moitié. Alors pour ne rien manquer, il faudra rester attentif aux publications des stars en question. Car Rihanna aussi, comme le mannequin Cara Delevingne, participera au défilé. De quoi en mettre plein la vue au monde entier qui a bien besoin de se changer les idées. En effet, avec la pandémie toujours d’actualité, il est difficile de ne pas se laisser happer par le stress. Mais avec un tel défilé, voilà qui va nous permettre de nous déconnecter de la réalité pendant quelques instants et nous emmener dans un monde de volupté.

Cara Delevingne porte à merveille la collection Savage X Fenty de la grande Rihanna. Un duo de choc pour une collaboration explosive qui n’a pas fini de faire couler de l’encre. De plus, Cara Delevingne est une des amies de la chanteuse depuis de nombreuses années. C’est donc allier l’utile à l’agréable pour ses deux amies que de travailler main dans la main. Et ce ne sont pas les abonnés respectifs des stars qui vont trouver quelque chose à y redire. Au contraire, les fans sont impatients de découvrir le show qui promet d’être mémorable. Cara Delevingne partagera peut-être d’autres photos à l’issue du défilé mais pour ne pas en manquer une miette, il faudra le retrouver sur Amazon Prime Vidéo !