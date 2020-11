Cardi B montre cet adorable moment entre Kulture et Offset sur la toile

Cardi B revient sur le devant d’Instagram avec une touchante story. La maman de Kulture partage une vidéo de sa fille avec son père, le rappeur Offset.

Ce dimanche 8 novembre, Cardi B a partagé un adorable moment sur son compte instagram. Dans sa story, on découvre sa magnifique fille Kulture avec son père Offset.

Les fans de la chanteuse sont en train de se rassurer. Il semblerait que Cardi B se soit rapprochée d’Offset. Leur couple semblait pourtant battre de l’aile depuis de longs mois. Cardi B voulait même divorcer. Elle en avait même fait publiquement la déclaration avant d’entamer une démarche juridique. L’interprète d’I like it reproche notamment à son mari de lui être infidèle. D’après elle, ses incartades se répètent et la situation ne fait qu’empirer depuis quelques années.

Infidélités à répétitions, menace de divorce : leur couple bat de l’aile

Mais le 2 novembre dernier, les fans de celle qui a grandi dans le Bronx assistent à un étonnant retournement de situation. Cardi B fait annuler sa demande de divorce devant un tribunal. Quelques semaines plus tôt, le 11 octobre 2020, la jeune femme célèbrait en grande pompe son anniversaire. Elle fêtait ses 28 ans. Pour l’occasion, Offset a vu les choses en grand.

Offset séduit à nouveau Cardi B…. avec une Rolls Royce !

Le rappeur lui a en effet offert une Rolls Royce. Sous les caméras, celle que le Time considère comme faisant parmi des 100 personnes les plus influentes de 2018 n’en pouvait plus ! Subjuguée par la voiture, touchée par le siège bébé personnalisé, elle s’est montrée très touchée par l’attention d’Offset.

Ver esta publicación en Instagram Sassy lil bitch Una publicación compartida de Cardi B (@iamcardib) el 24 Oct, 2020 a las 4:37 PDT

Très vite, les fans ont senti qu’il y avait du rabibochage dans l’air. D’ailleurs, Cardi B a aussitôt mis les points sur les “i”. Transparente envers ses admirateurs, elle a confié ce qu’elle avait sur le coeur. « Il s’est juste mis à me manquer… C’est dur de ne pas parler à son meilleur ami. Et c’est vraiment dur de ne pas avoir de relation sexuelle ».

“On est pareils, on est juste plus publics, et je suis plus stupide”

Cardi B a poursuivi « J’aime les choses matérielles. Qu’est-ce que vous auriez voulu que je fasse ? Le gars m’offre une Rolls, et je le snob ? On n’est pas différents de vous et de vos relations dysfonctionnelles. On est pareils, on est juste plus publics, et je suis plus stupide ».

Depuis, la maman de Kulture n’a plus incriminé Offset pour son infidélité. S’est-il pour autant assagi ? Rien n’est moins sûr. En tous cas, la jeune femme vient de partager une émouvante photo sur son compte instagram. Ses 78 millions d’abonnés ont ainsi découvert la petite Kulture dans un moment tendre avec son papa. On voit Kulture, 2 ans, réveiller Offset de sa sieste pour lui faire un câlin. Irrésistible !

Alix Brun