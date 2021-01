Carinne (Koh-Lanta): Découvrez son nouveau compagnon! Ce n’est pas n’importe qui, vous allez être étonné…

En avril 2020, durant le confinement lié au coronavirus, Carinne et Yves, tous les deux participants de l’émission “Koh-Lanta”, expliquaient être en couple. Depuis, ils ont rompu, et la belle blonde s’affiche avec un nouveau cheri qui n’est un inconnu ! LdPeople vous raconte.

Au printemps 2019, la Une diffusait une nouvelle saison de Koh-Lanta, intitulée La Guerre des chefs. Parmi les candidats qui étaient en lice, Carinne était une personnalité marquante. Elle a attiré l’attention du public. Cette coiffeuse normande a dû arrêter l’aventure car sa condition physique ne lui permettait pas de poursuivre. Elle est alors rentrée dans l’hexagone. Elle s’est ensuite prise de passion pour Yves, un aventurier qui avait participé à l’édition de 2017. Mais cette histoire n’a pas duré et ils sont maintenant séparés. Elle a désormais un nouveau chéri.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carinne KohLanta 2019 (@carinne_kohlanta_2019)

Qui est le nouveau chéri de Carinne ?

Le 24 décembre dernier, pour le réveillon de Noel, la belle blonde de Koh-Lanta s’est affichée avec un homme qui s’appelle Frédérick. À Caen, où elle habite, dans une pièce dans laquelle se trouvait un beau sapin, Carinne est collée à son nouvel amoureux. Le couple est à deux doigts de s’embrasser. « Quand le cliché parle de lui-même », note l’ancienne candidate de Koh-Lanta en légende. Les hashtags “#amourdemavie“, “#loveislove“, “#amour“, sont aussi indiqués. Carinne affiche donc son amour au grand jour. Il a peu de temps, le 7 janvier dernier. La jeune femme a diffusé un moment intime de « bien-être et de détente” à Biarritz avec son chéri. Portant un masque, les deux tourtereaux s’affichent et exposent leur bonheur à leurs abonnés. « Petit instant rien qu’à nous. Lorsqu’on est bien haha ça dépote ! », note-t-elle avant de souligner en hashtags « #onestbien ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carinne KohLanta 2019 (@carinne_kohlanta_2019)

Koh-Lanta : Avec Yves, une séparation inévitable

Pour mémoire, elle s’était séparée d’Yves, à cause d’un « parasite », comme l’avait indiqué le candidat. « Les six premiers mois se sont très bien passés, le confinement aussi. On a vécu 24h sur 24h ensemble, tout se passait très bien. Mais, il y avait toujours un parasite dans le coin et ce jusqu’au début de nos vacances où tout a basculé, avait-il indiqué. Même si nous vivons loin l’un de l’autre, l’éloignement n’est en rien le motif de la rupture. C’est plutôt la perversité d’un individu qui a œuvré et poussé Carinne de Koh-Lanta à me manquer de respect. » En ce qui le concerne, il n’a pas encore retrouvé de femme.

Koh-Lanta est l’un des programmes de divertissement phares de la télévision française. L’émission présentée par Denis Brogniart est suivie chaque semaine par des millions de téléspectateurs. Ainsi, les différents candidats qui y participent possède une grande visibilité. Ainsi, ils sont ensuite assez nombreux à devenir des influenceurs sur les réseaux sociaux. Par la suite, ils peuvent nouer des partenariats avec des marques et gagner de l’argent. La prochaine saison de Koh-Lanta a déjà été tournée et elle se déroulera en Polynésie française. On a hâte de découvrir ça.