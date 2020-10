Carla Bruni: à l’occasion des 9 ans de sa fille Giulia, elle diffuse de beaux clichés inédits

Cela fait maintenant neuf ans que Giulia est née, alors que Nicolas Sarkozy était à l’Elysée. Lundi 19 octobre, la fille de Carla Bruni et de l’ancien chef de l’Etat a célébré sn anniversaire. Un heureux moment que l’ex-mannequin a souhaité partager avec ses abonnés sur Instagram.

La famille Bruni Sarkozy a dû fêter l’événement dignement. Le 19 octobre 2020, Giulia a eu 9 ans. Très active sur la toile et surtout sur les réseaux sociaux, Carla Bruni a posté sur sa page Instagram des photos et des vidéos de sa progéniture. Ce post était accompagné d’un message très affectueux en trois langues. « Joyeux anniversaire à l’amour de notre vie, merci pour ces neuf ans de bonheur », a inscrit la belle chanteuse. Elle a aussi diffusé en anglais et en italien : « Joyeux anniversaire à notre amour Giulia, quelle joie d’être tes parents. Merci pour ces 9 premières années délicieuses. »

Une vidéo très tendre

Avec son message d’anniversaire, la femme de Nicolas Sarkozy a diffusé une vidéo qui la montre en train de jouer avec sa fille. Un petit clip qui affiche une belle complicité avec sa mère. On a aussi pu découvrir une série de clichés de Giulia avec sa mère, puis son père. On a pu voir les talents de sportive de cette fille. On a déjà pu voir à plusieurs reprises la jeune fille sur la Instagram de Carla Bruni. Mais la célèbre chanteuse prend tout de même quelques précautions. Elle ne souhaite pas montrer totalement le visage de la fille. Et l’on comprend pourquoi. Les enfants de célébrité sont soumis à une forte pression médiatique et les parents Bruni Sarkozy ont choisi de préserver leur progéniture de cela.

Carla Bruni, une mère attentionnée

Le 20 juin dernier, Carla Bruni avait déjà eu l’occasion souhaiter, sur Instagram, un joyeux anniversaire à son fils Aurélien Enthoven qui a eu 19 ans. Un anniversaire un peu triste pour la chanteuse, qui a indiqué sa peine de voir voir son fils quitter la maison. « On n’est jamais préparé au départ, même si je suis ravie qu’il vole de ses propres ailes. Seulement, le point de bascule est arrivé vite, il est passé de grand enfant à jeune homme du jour au lendemain, a-t-elle confié l’hebdomadaire Gala en octobre dernier. Je suis tantôt désolée, tantôt joyeuse ou fataliste. Quoi qu’il en soit, je suis comme mes parents : j’aime mes enfants, je suis là pour eux, mais leur vie n’est pas la mienne ».

Ver esta publicación en Instagram Mercredi au paradis @gibsonfrance 🎸🎸 In guitar heaven #gibsonguitars #gibson Una publicación compartida de Carla Bruni (@carlabruniofficial) el 7 Oct, 2020 a las 4:47 PDT

Carla Bruni sous le feu des projecteurs

Carla Bruni est au cœur de l’actualité avec la sortie de son nouvel album qui a été très bien accueillie tant par le public que par la presse. Le titre de son nouvel opus est régulièrement diffusé à la radio. Carla Bruni a eu l’occasion à de multiples reprises d’être interviewé à l’occasion de sa nouvelle création artistique.