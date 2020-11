Carla Bruni au plus mal, en DEUIL, elle rend un hommage poignant à un ami proche qui viens de mourir

Carla Bruni est en deuil. La femme de Nicolas Sarkozy a perdu une de ses amies proches et pour lui rendre hommage, elle lui a dédié un émouvant message sur son compte Instagram. Explications.

Carla Bruni rend hommage à Audrey Vilain-Hammiche

Ce mardi 10 novembre, Carla Bruni a annoncé une triste nouvelle sur son compte Instagram. En effet, la femme de Nicolas Sarkozy dans sa story, a rendu hommage à une amie proche dont elle a annoncé le décès : “RIP belle Audrey, on veillera sur les tiens” a-t-elle notamment déclaré. Une déclaration qui montre que la chanteuse était très proche de son amie, Audrey Vilain-Hammiche. Cette dernière était de son vivant, la gérante de l’agence “C’est la vie”, fondée en 2011. D’ailleurs, en juin dernier, elle rendait hommage au mari de la défunte, qui avait été d’une grande aide pour la réalisation de son album “Carla Bruni“.

Un nouveau drame pour Carla Bruni qui survient deux petites années après la perte d’une autre proche. En effet, la femme de Nicolas Sarkozy avait rendu un hommage à Charlotte Delachaux, une productrice audiovisuelle : “Sous un merveilleux soleil d’automne, veillés par de grands arbres aux feuilles rousses et dorées, nous étions nombreux pour te dire au revoir ma Charlotte et je crois que ça t’aurait plu. Tes filles, tes parents, ton frère, ta sœur, tes cousines et cousins, tes amis, les enfants, ta famille toute entière, tout le monde était là. Et il restait dans l’air malgré la tristesse, comme un air de gaité et de joie : tu étais encore avec nous…”.

Carla Bruni a eu un véritable coup de foudre pour Nicolas Sarkozy

Dans une interview à Konbini assurant la promotion de son nouvel album, Carla Bruni s’est exprimé sur sa vie amoureuse et notamment sur son meilleur rendez-vous galant. Sans aucune surprise, la chanteuse a déclaré que son meilleur date était avec Nicolas Sarkozy : “Le meilleur date, c’est quand même avec mon mec, parce qu’après, voilà. Le genre de date qui vous mène tout de suite à se marier, c’est un méga date quoi. Ce n’est pas fréquent” a-t-elle notamment déclaré.

Et après presque douze années de mariage, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni continuent de se séduire comme au bon vieux temps. Une belle relation qui a été scellé par la naissance de Guilia (9 ans), en octobre 2011 : “C’était hier soir, on continue à dater. Je dis “je t’aime” très fréquemment. À mon mec, mais aussi aux enfants. Hier, je l’ai même dit à mon chat, je sais ce n’est pas très orthodoxe tout ça”.