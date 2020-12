Carla Bruni ne porte rien sous sa robe transparente, cette photo qui refait surface crée polémique !

Carla Bruni a saisi une occasion particulière pour partager un ancien cliché savoureux. En effet, pour souhaiter un joyeux 60ème anniversaire à John Galliano, styliste britannique et créateur de haute couture, elle avait la photo idéale à partager sur Instagram. Il s’agissait de lui rendre hommage, à sa carrière et à son travail d’orfèvre. Carla Bruni ressort donc des archives une photo dans laquelle elle porte une robe créée par le fameux styliste. Une robe noire, sous laquelle elle ne porte absolument rien ! Les fans de Carla Bruni sont conquis par cette vision paradisiaque et les fans de mode par le magnifique travail du créateur.

Carla Bruni interpelle les internautes avec un cliché sublime

Carla Bruni vient de sortir un nouvel album. Elle est donc davantage présente qu’auparavant sur les réseaux sociaux. Très attendu par ses fans, cet album rencontre déjà un franc succès. Sur son compte Instagram, l’épouse de Nicolas Sarkozy partage donc régulièrement des extraits de chanson, de concert ou d’interviews pour encourager ses abonnés à se procurer cette pépite de douceur et de délicatesse. Mais cette fois-ci, ce n’est pas pour son propre travail qu’elle partage des nouvelles avec ses abonnés.

En effet, la chanteuse tenait à offrir chaleureusement ses meilleurs vœux pour l’anniversaire d’un ami cher à son cœur. Il s’agit donc du prestigieux créateur de haute couture, John Galliani. Pour ses 60 ans, Carla Bruni lui rend hommage de la plus belle des manières. Elle met en lumière son travail qu’elle affectionne tout particulièrement, en offrant à ses abonnés une photo d’elle dans une robe confectionnée par le styliste britannique. Car il ne faut pas oublier que la belle Carla Bruni n’a pas toujours été la célèbre chanteuse que l’on connaît. Elle a effectivement commencé sa carrière en tant que mannequin, à la suite de l’arrêt de ses études d’architecte.

Une image qui offre un voyage dans le temps

Modèle courtisé par les plus grands créateurs, Carla Bruni a toujours particulièrement aimé le travail de John Galliani. Et pour le prouver, elle a conservé une image sublime. Une image dans laquelle elle porte fièrement une tenue , brodé de bijoux. Mais les fans de Carla Bruni n’auront pas oublié de constaté que la chanteuse ne porte absolument rien sous cette magnifique robe. De quoi concentrer l’attention des internautes car Carla Bruni n’a pas pour habitude de se dévoiler de la sorte. En revanche, il ne faudra pas confondre cette image avec une volonté de s’afficher. L’art passe avant tout dans cette publication et vient ensuite le message d’anniversaire à John Galliani.

Cette publication rencontre un grand succès auprès des fans de Carla Bruni. Car beaucoup ignorent ou avaient oublié ses talents de mannequin. Et dans une telle tenue, difficile pour la star de ne pas faire l’unanimité auprès des internautes. Cette photo reste néanmoins un souvenir précieux à la chanteuse et une façon élégante de rendre hommage à un créateur de renom qu’elle affectionne, pour ce qu’il est ainsi que pour son talent.