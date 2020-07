Carla Bruni partage une grande nouvelle qui la met en joie

Carla Bruni trépignait d’impatience de partager cette grande nouvelle. Ses fans qui la suivent sur les réseaux sociaux savent déjà de quoi il s’agit ! Carla Bruni reprend sa carrière musicale, enfin ! En effet, un nouveau morceau vient de sortir et elle peut enfin en parler en toute sincérité avec le monde entier. Quelque chose, le premier titre du nouvel album de Carla Bruni, vient de sortir.

Carla Bruni dévoile un secret bien gardé

Carla Bruni aurait bien eu du mal à garder le secret plus longtemps. En effet, c’est avec une grande joie qu’elle sort enfin un nouveau titre. Le premier de son nouvel album. Les fans de la chanteuse ne peuvent que se réjouir de se retour tant attendu. Carla Bruni avait indiqué sur les réseaux sociaux, et sur Instagram notamment, qu’elle reprenait la route du travail. Mais jusqu’au 10 juillet, personne ne savait encore quelles surprises cela laissait présager. Nous étions le 27 mai lorsque pour la première fois depuis longtemps, Carla Bruni laissait entendre à ses fans que la musique reprenait une place centrale dans sa vie.

Voir cette publication sur Instagram Back at the office #workinprogress 🎶 with @albindelasimone @tao.70 @sylvain.taillet Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial) le 27 Mai 2020 à 7 :15 PDT

Les fans trépignaient tout autant qu’elle depuis cette annonce. Et au fil des semaines, quelques indices apparaissaient pour nous faire comprendre qu’un nouvel album était en préparation. Des photos sur Instagram surtout mettaient la puce à l’oreille de ses fans attentifs.

Voir cette publication sur Instagram Office life 🎸 Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial) le 10 Juin 2020 à 9 :05 PDT

Carla Bruni n’est jamais aussi souriante que lorsqu’elle chante ou qu’elle joue de la guitare. Il était donc grand temps qu’elle se remette à faire de la musique. En effet, son dernier album sortait en 2008 et depuis, ses fans ne desserraient pas de la voir reprendre la chanson. C’est à présent chose faite. Et en l’espace de quelques semaines, elle aura su garder le secret de son nouveau titre tout en donnant de précieuses informations à ses abonnés sur Instagram.

Carla Bruni est impatiente et transmet se sentiment à ses fans

Ils apprennent notamment que Gustine, une des favorite de la dernière saison de The Voice participe aux enregistrements. En tant que harpiste, elle aura donc son nom sur l’album de l’ancienne première dame de France.

Voir cette publication sur Instagram Office life with @gustine.music 🎶 #workinprogress Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial) le 24 Juin 2020 à 2 :59 PDT

À 52 ans, Carla Bruni revient donc enfin sur le devant e la scène et c’est avec beaucoup de bonheur qu’elle dévoile le premier morceau de son nouvel album. Le 10 juillet 2020 sera une date à marquer d’une pierre blanche pour les fans de Carla Bruni. Et encore une fois, elle aura bien eu du mal à ne pas dévoiler la surprise en avance. D’abord, elle faisait patienter ses fans en leur faisant découvrir quelques notes de son nouveau titre.

Voir cette publication sur Instagram J ➖5 🎶 Only 5 more days #quelquechose Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial) le 5 Juil. 2020 à 2 :26 PDT

Elle rayonne et dans au rythme de la musique. Les abonnés de Carla Bruni découvrent alors en avant première un peu de la nouvelle chanson de l’artiste. Et la chanteuse est plus qu’emballée par le résultat ! Elle se déhanche et se mord les lèvres comme pour s’empêcher de chanter et de trop en dévoiler. En effet, le compte à rebours était lancé et elle devait garder le silence pour garantir une belle surprise à ses fans.

De plus en plus d’informations arrivent aux oreilles du public

Par la suite, Carla Bruni dévoilait un extrait d’une interview qui donnait pas mal d’indices sur le contenu de la chanson. Mais là encore, elle demandait à ses fans de patienter encore un peu pour que la sortie de ce titre reste un événement.

Nous étions alors à la veille de la sortie et Carla Bruni avait de plus en plus de mal à contenir son enthousiasme. Elle peut à présent célébrer comme il se doit cette grande nouvelle.

Un nouvel album arrive pour Carla Bruni

Avec ses fans et le monde entier, elle affirme haut et fort être de retour dans le monde de la musique. Pas de doute, elle attendait elle aussi ce moment avec impatience.

Carla Bruni peut enfin partager un extrait de son nouveau titre. Sur toutes les plateformes d’écoutes légales, vous trouverez Quelque chose de Carla Bruni. Un Quelque chose qui parle d’amour comme elle sait toujours si bien le faire. La sortie de ce premier single était très importante pour elle. Et selon l’accueil qui lui fera le public, elle peut déjà imaginer l’avenir de son album auprès de ses fans. Et pour l’instant, c’est un franc succès qui s’annonce.