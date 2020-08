Carla Moreau: au plus mal, piratage, police, elle s’exprime et dévoile tout !

Carla Moreau a été victime d’un piratage et elle a partagé cette triste expérience suite à cela.

Clara Moreau était en vacances alors que quelqu’un aurait aussi piraté le portable de la jolie blonde, c’est en tous cas ce qu’elle raconte sur les réseaux sociaux. De nombreux appels ont été passé depuis son téléphone, mais non pas par elle, donc ce n’est pas elle qui était au bout du fil.

La jeune femme, candidate récurrente des de l’émission de télé-réalité Les Marseillais, a donc été au commissariat pour porter plainte.

« Et Il m’est arrivée un truc de malade (…) Je vois un appel de Carla Moreau qui m’appelle. Je décroche et c’est un mec qui me répond. Et là, je vois que Carla Moreau appelle Magali. Mais ce n’est pas moi qui appelle, c’est cette personne-là qui a réussi à pirater mon téléphone (…) Il a été assez bête, car il y a son numéro juste en dessous de mon numéro dans les contacts. Ça je l’ai envoyé à la police. Ils vont faire les recherches pour retrouver cette personne-là. Je vais changer de numéro (…) Je suis quand même très énervée parce que mon numéro de téléphone je l’avais depuis très très longtemps. C’était symbolique, je ne voulais pas le changer mais bon c’est trop tard », a-t-elle raconté.

Une expérience peu réjouissante pour la jeune femme.

C’est aussi en vacances que Clara Moreau et Maeva Ghennam se sont clashées.

Les deux jeunes femmes sont très proches depuis pas mal de temps.

Et depuis quelques temps, les deux jeunes femmes sont devenues inséparables. Elles ont même décidé de partir en vacances ensemble, suite au tournage des Marseillais vs le reste du Monde 5,

Elle ont donc partagé leur séjour avec Kevin Guedj et Magali Berdah, ainsi que Nicolas Ferrero, qui est venu les rejoindre pour le reste des vacances.

Voir cette publication sur Instagram Bonne vacances à tous ☺️ Quoi de prévu ? Une publication partagée par Carla Moreau (@carlamoreau_____) le 21 Juil. 2020 à 8 :01 PDT

Maeva Ghennam n’a donc pas hésité à taquiner ses camarades.

Après avoir beaucoup ri parce que Nicolas qui était absent du cross, elle a clashé Carla Moreau à propos de son physique, qui n’a pas hésité à repondre. Elle ont d’ailleurs partagé cela en story sur Snapchat.

Mais c’est bien sure avec beaucoup d’humour et d’autodérision qu’elles se sont clashées, car on peut les voir très complices sur la vidéo, ce qui est un marqueur de leur amitié.

Un matin Clara Moreau est allée réveiller sa copine qui avait passé la soirée à Saint-Tropez. Maeva Ghennam a alors balancé : »Elle vient me réveiller pour me raconter des potins » mais sans en dire beaucoup plus ,dommage pour les détails croustillants !

Elles ont peut être également parlé de Manon Marsault. Mais la jolie blonde ne lui parle plus depuis plusieurs mois …

Le duo infernal sera donc bientôt de retour dans Les Marseillais vs le reste du Monde 5, l’émission aura lieu après l’été, dès le mois de septembre, et on vous rappelle qu’elles avaient tout de même été éliminées toutes les deux en cours de route.