Carla Moreau est enceinte d’un 2ème enfant? Kevin balance toutes les infos !

Alors que Carla Moreau et Kevin Guedj sont aujourd’hui les heureux parents d’une petite fille prénommée Ruby, le jeune homme fait des révélations sur une nouvelle éventuelle paternité.

S’il est évidemment très heureux de la naissance de ce bébé il y a quelques mois, le compagnon de Carla Moreau, s’imagine parfaitement aujourd’hui avec un petit garçon. Une complicité et par exemple, un amour du sport qu’il souhaiterait partager également avec un fils. Sa compagne, Carla Moreau, ne serait pas non plus contre l’idée d’avoir une très grande famille puisqu’elle avouait récemment souhaiter avoir 3 ou 4 enfants. Mais pour l’instant, la maman de Ruby ne se sent pas tout à fait prête à revivre l’expérience de la maternité et souhaite encore passer du temps à pouvoir pouponner sa petite fille sans retrouver les joies, mais aussi les désagréments de la grossesse. Elle a pour le moment, l’ambition de retrouver son corps de rêve, grâce notamment à une liposuccion qu’elle a effectué il y a quelque temps.

Une nouvelle vie dont la star de réalité a décidé de bien profiter, pour celle qui s’est fait connaître dans les Marseillais South Africa et qui a également participé à des programmes tels que Moundir et les Apprentis aventuriers 2 ou Les Marseillais contre le Reste du monde.

Mais pour le jeune couple, si un second enfant n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant, il y aurait néanmoins un autre événement important de leur vie qui serait en préparation. En effet, il y a quelques jours, Maeva Ghennam évoquait le possible mariage de sa copine Carla. Elle lui faisait d’ailleurs savoir qu’elle voulait être absolument sa témoin. Même si aujourd’hui aucune date exacte n’est connue pour les noces entre Carla Moreau et Kevin Guedj, cela n’empêche pas Maëva Ghennam de prendre les devants. ” Je suis très pressée. Ce que tu es en train de préparer, ça va être un truc de fou. Il va tellement être beau ce mariage, ça va être un truc de folie ! Un mariage hollywoodien ! Hors norme ! Durant une semaine ” a confié Maëva Ghennam.

Après le mariage grandiose de Manon Marsault et Julien Tanti, c’est un autre couple célèbre de téléréalité qui semble prêt à s’unir pour la vie, en compagnie d’autres célébrités qu’ils ont pu croiser lors de leurs différentes participations aux émissions. Du côté des people et notamment des Marseillais contre le Reste du monde, ce serait un autre couple qui se serait formé, puisque Benjamin Samat a confirmé qu’il était bien en couple avec Marine El Himer.

Si une première date pour les noces avait déjà été annoncée, les circonstances de ces derniers mois avaient obligé le couple à revoir ses plans. Lors d’une séance de questions-réponses, organisée à l’improviste sur Instagram, il y a quelques semaines, Kevin Guedj revenait sur les circonstances de ce report : ” Il est repoussé, ça devait être en octobre 2020, mais avec tout ce qui s’est passé, on a de la famille qui vit à l’étranger du coup, on le repousse. Ce sera quand même rapide. Je pense qu’en mai ou juin 2021 “. Lors de cette entrevue au pied levé, il expliquait que la crise sanitaire avait bousculé tout leur plan, mais qu’il n’excluait pas de retourner vivre en Angleterre comme il le faisait auparavant. Il s’était également confié sur la possibilité d’avoir un deuxième enfant, et avait même donné une date pour le jour précis de la conception : “ Après le mariage, le lendemain, le soir même ! “ proposait Kevin Guedj à sa future épouse, qui elle semblait un peu plus modérée ” Non, moi, je dis à l’été prochain, c’est décidé ! “.

Des plans qui semblent donc parfaitement établi pour les deux tourtereaux qui devraient donc prochainement passer devant Le Maire, avant de peut-être pour Carla connaître une deuxième grossesse.

Alors qu’ils avaient fait leur retour à la téléréalité avec leur participation aux Marseillais contre le Reste du monde 5, il y a quelques semaines, Kevin et Carla avaient été rapidement éliminés. Une guerre avec Manon et de nombreux problèmes avaient fait que leur séjour avait été finalement très court.

Mais malgré cet échec, le couple s’était montré très solidaire et partageait des photos de leur bonheur sur les réseaux sociaux. L’un dans les bras de l’autre affichant un joli sourire, ils auraient déjà oublié depuis longtemps les problèmes qu’ils ont rencontrés dans la villa, pour se concentrer sur leur rôle de parents et mener leur vie comme ils l’entendent. Malgré les critiques, rien ne semble pouvoir les atteindre, bien décidés à mener leur barque comme ils le souhaitent.

Seule ombre au tableau, le 11 août dernier, Kevin avait pris la parole sur Snapchat. ” C’était un truc de fou. Je me suis vu partir. Je délirais complet, je suis monté jusqu’à 41,4 de fièvre. J’avais des larmes qui coulaient et elles étaient chaudes. Je ne sais pas si c’était une piqûre d’insecte ou un truc que j’avais mangé. J’ai cru que j’allais crever. Mais c’est passé, ça fait du bien heureusement “. Carla Moreau révélait que le 10 août son fiancé avait effectivement été admis à l’hôpital dans un service d’urgence. “ Il a eu une grosse montée de fièvre et ses muscles se sont compressés. Donc on est directement allé aux urgences. Il est resté 5 h, ça allait mieux “, mais aux alentours de minuit, Kevin a de nouveau eu beaucoup de fièvre. Inquiets, ils sont donc retournés à l’hôpital : “ La fièvre monte jusqu’à 40 donc pour le bien de Ruby et le sien, on a décidé de le ramener aux urgences. Ils l’ont gardé et ils ont fait plein d’analyses. Ce n’est pas le coronavirus “.

Car effectivement, en plus d’être très inquiète pour la santé de son compagnon, Carla craignait que ce soient les symptômes du covid-19 et par conséquent qu’elle-même, et sa petite fille, soient aussi en danger. Un diagnostic donné par les médecins qui a dû rassurer la jeune maman très inquiète pour la santé de sa fille. Une expérience quoique traumatisante qui finalement n’aura que peu de conséquences, et qui n’empêchera pas le couple de se retourner vers ses projets afin de préparer leur futur mariage.

Une union qui devrait donc découler sur un 2e enfant que Kevin Guedj souhaiterait voir arriver le plus tôt possible. Pour Carla Moreau, comme annoncé, cela se fera après le mariage pour probablement l’été prochain.