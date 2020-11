Carole Bouquet: Drogue et alcool dans les années 80, retour sur ses mauvaises fréquentations..

Sur RTL, Carole Bouquet a fait des confidences sur son passé sulfureux et sur les personnes peu fréquentables avec qui elle passait du temps à un moment de sa vie (à cause de leur rapport à l’alcool et à la drogue dure) dans les années 80.

Carole Bouquet a accordé une interview à Jean-Alphonse Richard, ce samedi 14 novembre 2020, sur les ondes de RTL.

À 63 ans, l’actrice est revenue sur son enfance, une éducation plutôt masculine reçue de la part de son père.

Ses débuts d’actrice, sa vie de famille … Sa carrière a commencé face caméra avec le film Cet obscur objet du désir signé Luis Buñuel sorti en 1977 en salles et comment elle est devenue un visage incontournable du 7eme art français.

Elle n’a alors que 20 ans et déjà, le succès pointe le bout de son nez …

Elevée dans une famille bourgeoise, à Neuilly-sur-Seine, elle commence rencontre des personnalités qui ne lui ressemblent pas vraiment.

La jeune comédienne “glisse avec légèreté et ivresse dans le monde de la nuit. Avec ses tentations et ses dangers » comme l’indiquent nos confrères journalistes.

Elle devient amie avec de nombreux artistes, elle sort dans des lieux où l’alcool coule à flots, et la drogue va et vient …

Celle qui a décroché un César en 1990 pour son rôle dans Trop belle pour toi de Bertrand Blier confie alors : “J’étais une fille de bonne famille au milieu des musiciens les plus camés au monde”. Mais elle ne se risque pas à goûter trop longtemps à cette vie risquée.

LES HOMMES AVAIENT PEUR DE SA BEAUTÉ

Mais Carole Bouquet se limite aux cigarettes et ne touche ni trop à l’alcool ni trop à la drogue …

Elle ne tombe pas accro à ces substances dans les années 1980.

Ses deux enfants : Dimitri Rassam âgé de 39 ans et Louis Giacobetti, 33 ans, la surnomment d’ailleurs La Générale, en référence à son fort caractère.

En effet depuis très jeune elle s’est construite une carapace peut-être pour se protéger de sa beauté …

Elle s’est elle-même donné un surnom : petit porc-épic” car elle “faisait peur”.

“J’ai toujours fait peur. Les hommes que je connais depuis longtemps, c’est seulement aujourd’hui qu’ils osent me dire à quel point je les terrorisais. La distance qu’ils avaient avec moi était terrible”, confie Carole Bouquet. L’actrice se sera tout de même mariée trois fois, à commencer par Gérard Depardieu.

Et, elle a accordé une interview à Vanity Fair, et est revenue que sa rencontre avec Jean-Pierre Rassam :

“Je l’ai rencontré juste en revenant de New York, dans un bureau avec Alain Sarde et Jean-Luc Godard. Et durant vingt bonnes minutes, ni l’un ni l’autre n’ont parlé. J’aurais voulu rentrer sous terre. Puis un monsieur qui marchait comme Charlie Chaplin est entré dans le bureau et s’est mis à parler, parler, parler, et ce type m’a sauvée. Je ne savais pas du tout qui c’était. Je ne savais pas qu’il avait failli avoir un empire de cinéma entre ses mains.”

Mais malheureusement, leur histoire d’amour s’est brutalement arrêtée le 28 janvier 1985, lorsque Jean-Pierre Rassam est mort à l’âge de 43 ans.