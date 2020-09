Carole Dechantre guérie du Coronavirus mais atteinte d’une terrible séquelle persistante

En mars dernier, Carole Dechantre avait déclaré à ses abonnés avoir contracté le coronavirus. 6 mois plus tard, la comédienne est sortie d’affaire, mais cela ne l’empêche pas d’avoir quelques séquelles. Explications.

Carole Dechantre heureuse d’en avoir terminé avec la Covid

Au mois de mars dernier, il n’y avait pas un seul jour qui passait sans qu’une personnalité ne recèle avoir été infectée par la Covid. C’était notamment le cas de Carole Dechantre. Heureusement, 6 mois après, l’interprète d’Ingrid dans “Les Mystères de l’Amour” est complètement guérie : “Bilan 6 mois après avoir contracté le Covid : mes résultats sanguins montrent une grande immunité avec un taux très élevé d’anticorps !!! Youhou” a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

Mais malgré cette belle annonce, Carole Dechantre reconnait avoir encore quelques séquelles et notamment celui de l’odorat : “Mais mon jus d’orange du matin n’a toujours pas son goût habituel… ma solution ? Attendre quelques heures que mon goût se réveille, à midi, ça remarche très bien ! Pas bien grave, mais étrange séquelle… À part ça, TOUT va très bien !!! (Mise à part que parfois j’aimerais mieux comprendre la cohérence de certaines mesures anti-Covid)“. Les internautes ont été nombreux à saluer le courage de l’actrice : Après tous les problèmes de santé que vous avez eus, je suis ravie de voir que vous allez mieux“, “Carole tu es une battante” pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Caroline Dechantre se bat contre un cancer de peau

Une situation difficile pour Caroline Dechantre qui a déjà du faire face par deux fois à un cancer de la peau. En effet, en octobre dernier, l’actrice a du se faire opérer après une rechute : “L’opération s’est très bien passée. Je suis sûre que toutes les belles pensées que j’ai reçues y ont contribué : vos messages de soutien m’ont fait énormément de bien… MERCI !“, a-t-elle écrit tout d’abord sur son compte Instagram.

Elle poursuit son propos en se montrant positive sur sa nouvelle récidive : “La tumeur a été enlevée avec succès. Et je sais que je suis en de très bonnes mains ! La technique de Mohs utilisée par mon chirurgien consiste à retirer la tumeur par petites couches jusqu’à ce qu’il ne reste plus de cellules cancéreuses. Ça permet de retirer le moins de peau possible, ce qui devrait normalement me faire une cicatrice très discrète au front. On verra bien, au pire le maquillage fait des miracles…. Prenez soin de vous et à très vite !“.