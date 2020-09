Carole Dechantre (Les Mystères de l’amour): en bikini, fait réagir les internautes

Carole Dechantre et Patrick Puydebat sont deux personnages emblématiques de la série Les Mystères de l’amour. Et le 15 septembre dernier, Carole Dechantre partage une image devant laquelle peu de gens pourraient rester indifférents. En effet, elle publie une photo d’elle dans un maillot de bain deux pièces. La comédienne se baigne dans le lac Léman et profite des dernières chaleurs de l’été. Cet image va faire réagir Patrick Puydebat, l’un de ses camarades de jeu dans Les Mystères de l’amour.

Carole Dechantre prolonge l’été sur son compte Instagram

Carole Dechantre a beau approcher de la cinquantaine, elle a une silhouette musclée et tonique. La comédienne n’a visiblement rien à envier à la nouvelle génération d’actrices, elle sait prendre soin d’elle. Mais malgré ses soins, Carole Dechantre a tout de même eu des ennuis de santé très préoccupants. En effet, elle a contracté le virus dont tout le monde parle ces derniers mois. Avec même plusieurs complications qui lui laissent des lésions pulmonaires inquiétantes. Mais les combats pour sa santé, Carole Dechantre sait les mener. Car elle a malheureusement eu a souffrir de plusieurs cancers de la peau.

Des épreuves difficiles pour la comédienne. Mais elle est doté d’une force qui lui permet de surmonter les obstacles qui se dressent devant elle. Carole Dechantre, l’interprète d’Ingrid dans Les Mystères de l’amour, ne va pas continuer à se morfondre maintenant qu’elle se porte mieux. Elle s’investit à fond dans son métier, dans rôle mais sait également prendre du bon temps en maillot de bain.

Un compliment remarqué de la part d’un ami

Dans les compliments innombrables qui viennent inonder la section commentaire de cette publication, se trouve un message de Patrick Puydebat. Les fans de l’actrice redoublent d’imagination et d’originalité pour lui offrir une remarque unique sur son physique à tomber. Le comédien lui écrit qu’elle est “canon”. Les fans de la série de TMC, Les Mystères de l’amour, n’ont pas manqué ce détail. En effet, depuis tout ce temps que ces comédiens se fréquentent, il n’est pas étonnant qu’ils aient eu le temps de développer une amitié sincère.

Voir cette publication sur Instagram Avec les copains…. @lesmysteresdelamour #lmdla Une publication partagée par Carole Dechantre (@carole_dechantre) le 17 Juin 2020 à 10 :27 PDT

Alors, si certains des fans avaient imaginé que ce message allait relancer une nouvelle intrigue parallèle à celles des Mystères de l’amour, ils se trompent. Car l’amitié entre Carole Dechantre et Patrick Puydebat n’entretient aucun secret. Ils sont proches et s’apprécient tout simplement. Donc pour les véritables intrigues, le public de la série Les Mystères de l’amour devront se contenter de celles qui sont à l’œuvre dans le show. Car Carole Dechantre et Patrick Puydebat sont tous les deux heureux en amour de leurs côtés. L’interprète d’Ingrid vient d’ailleurs de célébrer ses 18 ans de mariage avec Sébastien Devrient, le 15 juin dernier. Et cette union est prête à durer pour encore de nombreuses années de bonheur.