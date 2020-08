Carole Dechantre (Les Mystères de l’amour) s’affiche sans vêtements, la toile est conquise !

Après ce confinement oppressant dû au Covid-19, Carole Dechantre a bien mérité des vacances dans les paradisiaques Cyclades grecques !

Cette comédienne, s’est fait connaître du grand public en jouant dans plusieurs séries d’AB écrites et produites par Jean-Luc Azoulay (L’école des passions, Pour être libre, et enfin La philo selon Philippe). Elle remporte ses vacances sur Instagram, a inscrit en légende de l’une de ses photos « Another Day in Paradise ».

En 2010, l’actrice a repris son rôle d’Ingrid dans Les Mystères de l’amour, le spin-off d’Hélène et les Garçons diffusé sur TMC et qui a connu un grand succès.

Pour ses vacances, elle a d’abord logé dans une magnifique villa à Mykonos avec une belle piscine en compagnie de sa famille et ses amis, puis vaqué sur un magnifique voilier, bref, des vacances de rêve pour dans les Cyclades pour Carole Dechantre des Mystères de l’amour.

Depuis 18 ans, elle est mariée à Sébastien Devrient, « un réalisateur, scénariste, monteur, caméraman, photographe et guide de montagne ». Le beau couple a eu deux enfants, Thaïs et Nils et c’est avec son mari qu’elle a fondé Vertiges Prod, « une boîte de production à leur image : audacieuse, originale et indépendante ».

ILs poursuivent leurs vacances avec au programme : visite de l’île de la mer Égée située dans le nord des Cyclades grecques, splendides couchés de soleil, plongées dans l’eau turquoise et cocktails bus à la paille. Le paradis.

Carole Dechantre a d’ailleurs été testée positive au covid mais s’en est plutôt bien sortie et a donc pu reprendre les tournages des Mystères de l’amour, munie d’un masque.

24 jours après mes premiers symptômes du coronavirus, je peux dire aujourd’hui que je suis officiellement guérie ! Merci à tous pour vos messages qui m’ont beaucoup aidée dans ma guérison. Je pense à toutes les personnes qui se battent contre le Covid-19, les malades ET les soignants, je sais ô combien ce marathon contre la maladie est épuisant… Courage à tous et continuez de protéger les autres en restant chez vous… Et profitez de la vie ! » S’était-elle exprimée sur Instagram après ces quelques jours épuisants. « Je n’aurais jamais pensé que ça puisse m’arriver. Comme tous les gens malades pensent que jamais ça ne va leur arriver », avait-elle confié. h Voir cette publication sur Instagram Empty Mykonos…. Une publication partagée par Carole Dechantre (@carole_dechantre) le 22 Juil. 2020 à 7 :32 PDT /

Mais c’est dès la première semaine du déconfinement qu’elle a mis en avant son bikini Banana Moon, et ses 37000 abonnés Instagram en ont été plus que ravis !

La belle actrice, toujours au corps de rêve à 47 ans a reçu pléthore de commentaires élogieux : « Vous êtes absolument sublime », Superbe ligne Carole, « Un corps de rêve », « Trop belle », « Magnifique », « Quelle mannequin », « Comment fais tu pour avoir 1 ventre si plat en ayant eû des enfants ? », « Une vraie sirène » », « Sexy carole ».

Mais pourtant tout n’est pas rose pour Carole Dechantre, en effet, elle se bat contre un cancer de la peau, ces commentaires lui ont alors mis du baume au coeur pour se battre davantage …