Carole Dechantre (Les mystères de l’amour) sans vêtements, elle montre tout, la toile et Patrick Puydebat adorent

L’actrice des Mystères de l’amour, Carole Dechantre a posta une photo d’elle très sexy en bikini, tout spécialement pour ses abonnés sur Instagram ce 15 septembre. L’acteur Patrick Puydebat a fondu !

Les plus belles actrices françaises et américaines n’ont qu’à bien se tenir, Carole Dechantre a les arguments pour partager des clichés d’elle très belle et musclée sur Instagram.

Dans Les mystères de l’amour, diffusé sur TMC, elle interprète le personnage d’Ingrid mais en ce moment l’actrice de la célèbre série française profite de l’été indien après une année difficile.

Car comme on le sait la comédienne, avait contracté la Covid-19, il y a quelques mois et elle se confiait sur CNews : “J’ai eu des difficultés respiratoires, j’ai fait une complication pulmonaire. J’ai fait une pneumonie […] J’ai eu des lésions dans les tissus des poumons”, révélait-elle. Il s’agit d’un tout nouveau combat pour l’actrice des Mystères de l’amour, qui avait également souffert de différents cancers de la peau pendant des années. Ver esta publicación en Instagram Profiter encore de mes tenues préférées…. @bananamoonofficial #maillotdebain #été #veveyswitzerland #lacleman #riviera Una publicación compartida de Carole Dechantre (@carole_dechantre) el 15 Sep, 2020 a las 11:42 PDT H

C’est dans les Cyclades, que Carole Dechantre a décidé de mettre les voiles cette année. Elle a d’ailleurs donné de ses nouvelles à ses abonnés sur Instagram depuis la mer Egée. La comédienne âgée de 47 ans avait séduit les internautes grâce à sa silhouette de naïade en bikini turquoise.

Ce mardi 15 septembre, la star est apparue depuis chez elle en Suisse, afin de continuer à ravir ses fans. Elle a pris la pose dans un bikini noir au milieu d’un merveilleux paysage, et mettant en avant ses ses courbes au crépuscule :

“Magnifique”, “Wahou, ce corps”, “Tu es trop belle”, “Sublime, comme toujours”, a-t-on pu lire dans les nombreux commentaires des internautes sous le charme , en dessous de la légende.

Patrick Puydebat, acteur également dans Les mystères de l’amour, voit cette photo comme une apparition enchanteresse : “T’es canon”, a écrit le comédien, agrémenté d’un baiser. L’actrice, séduite par cette déclaration, a aussi ajouté : “T’es chou”. Leur amitié semble très forte au delà des moments de tournages.

Ver esta publicación en Instagram 18 ans de mariage….! ❤️#monhomme #lovestory Una publicación compartida de Carole Dechantre (@carole_dechantre) el 15 Jun, 2020 a las 8:50 PDT

Durant ses vacances, la comédienne avait fait une rencontre pour le moins surprenante : celle du sulfureux Dan Bilzerian, milliardaire américain connu pour sa vie débridée.

Et le 30 juillet Carole Dechantre faisait déjà trempette dans l’eau cristalline de la mer Egée, superbe dans un bikini turquoise.

Récemment, l’actrice franco-suisse de 46 ans a célébré ses 18 ans de mariage avec con compagnon : Sébastien Devrient, un réalisateur, scénariste, monteur, cameraman, photographe et guide de montagne. Ensemble, ils ont fondé VERTIGES PROD.

De leurs amours étaient nés Thaïs et Nils. Et malgré les allers-retours de Carole Dechantre entre Paris, où elle tourne la série produite par Jean-Luc Azoulay, et la Suisse, où habite en famille, le lien qui les lie semble toujours aussi intact.

Et afin de clamer haut et fort son amour à Sébastien, Carole Dechantre a fait une publication sur Instagram. “18 ans de mariage“, accompagnée d’un diaporama dans lequel on peut découvrir les images de leur mariage.