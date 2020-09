Carole Koh-Lanta: les raisons pour lesquelles elle a voté contre Ava, elle nous explique tout !

Alors que la nouvelle saison de Koh–Lanta, Les 4 Terres vient de débuter il y a quelques semaines, la valse des éliminations a repris son cours. Lors de la dernière émission, c’est Carole, la Marseillaise de 52 ans qui a été prise pour cible par toute son équipe et qui a été définitivement évincée de l’aventure.

Koh-Lanta

Dans une interview accordée à Voici, la candidate livrait ses premières impressions sur sa participation et son départ anticipé : ” D’abord, la fierté d’avoir participé à une telle aventure parce que j’en ai rêvé pendant longtemps. Mais c’est vrai que partir si tôt ne fait pas plaisir, mais je dois m’y faire “. Le journaliste la questionnait en lui demandant, si elle avait eu l’impression d’être mal jugée : ” Je ne dirais pas ça. En fait, je n’étais pas d’accord avec eux par moment, et Alix voulait être une leadeuse d’équipe alors que sa stratégie ne me convenait pas. On n’est pas à l’armée, ni chez les pompiers. J’étais plutôt pour opter pour la stratégie de Mathieu, plus sage et posée. On m’a vu autrement parce que tout le monde suivait Alix, alors que Mathieu était plus capable. Mathieu, sa stratégie était claire, alors qu’Alix partait à la guerre ! Moi, je pensais qu’on était là pour réfléchir, et comme ça, gagner. C’était une stratégie plus souple “.

Mais l’intervieweur rappelait à Carole que c’était bien Mathieu, le premier, qui avait suggéré de voter contre elle. “ Au début, je l’ai mal vécu parce qu’il faisait partie de ma famille. J’ai ressenti que la franchise avait disparu dès qu’on a fini l’épreuve d’immunité. Je suis en larmes, je suis effondrée, car dans cette épreuve j’ai tout donné. Et quand je vois les regards de mon équipe, que je les vois baisser la tête, je me dis que ça ne sent pas bon “. ” Est-ce qu’on peut parler de trahison ? “ poursuivait le journaliste. “J’ai été vraiment touchée, ça m’a brisé le cœur. Et quand on me touche le cœur, c’est foutu. J’étais anéantie. À la base, je suis quelqu’un de jovial, de gentil. Je ne gueule pas, normalement, mais je ne vais pas tendre l’autre joue. J’ai été déçue parce que je leur ai donné mon cœur et, finalement, ils étaient tous contre moi. Pourtant, il y avait Aubin qui n’avait pas été top, mais ça n’a pas pesé dans la balance “.

Koh-Lanta: Ce fut alors le moment pour la candidate de tenter d’expliquer pourquoi elle avait voté contre Ava : “ En fait, Ava, à aucun moment, elle ne m’a parlé dans cette aventure. D’ailleurs, Sébastien non plus. Ava, elle n’était pas top. De toute façon, à part Mathieu et Alix, les autres, ce n’est pas le top niveau quoi. Au départ, je voulais voter contre Aubin, et je ne sais pas pourquoi j’ai mis Ava. J’aurais dû mettre Aubin “. Lors d’un live Instagram animé par Denis Brogniart samedi dernier, Carole est également revenue sur son parcours et précisait encore un peu plus les raisons de son vote. Alors que finalement, c’est elle qui a été éliminée, Carole pense savoir pourquoi tous se sont ligués contre elle. En effet, tous les membres de la tribu bleue l’avaient désigné pour quitter l’aventure.” Je suis déçue. Je pensais vraiment qu’il y allait avoir d’autres noms que le mien. Tous ont voté contre moi alors que d’autres auraient également mérité de sortir “.

Carole poursuivait donc son analyse sur cette élimination qui, selon elle, avait une raison bien précise : ” Je suis sûre que j’ai été éliminée à cause de mon âge. En m’inscrivant à Koh–Lanta, je ne m’étais pas posée la question de l’âge parce que j’avais vu que d’autres aventuriers plus âgés, avaient réussi à aller loin dans l’aventure. La différence avec moi, c’est qu’ils ont été soutenus par leur équipe. Moi, j’étais la seule plus âgée du groupe, j’étais la bête noire à abattre. Stratégiquement, j’aurais dû plus me préparer ” répondait Carole à Denis Brogniart qui continuait de l’interroger en lui demandant de revenir sur la raison de son vote contre Ava.

” J’aurais dû voter Aubin, mais j’ai voté Ava parce que je l’ai mise dans la catégorie des femmes. Je n’ai pas voté en tant qu’hommes à hommes, mais en tant que femmes à femmes, donc j’ai pris Ava parce que je n’avais pas trop d’affinités, on n’a pas trop discuté ensemble. Je l’ai trouvé effacée, donc j’ai dit, puisque c’est une femme, la prochaine femme c’est Ava, pas Alix parce qu’elle avait les compétences “ tentait confusément d’expliquer Carole à Denis Brogniart, qui visiblement avait du mal à comprendre son raisonnement : “ Je vais être franc, je n’ai pas vraiment compris ton explication !!! “ répondait l’animateur de Koh–Lanta. La Marseillaise essayait donc de préciser sa pensée et répétait ses motivations : “ J’ai voté Ava parce que je n’avais pas trop d’affinités “. Denis Brogniart essayait donc de résumer la pensée de la candidate afin d’éclaircir la situation ” Celle avec qui tu avais le moins d’atomes crochus ! “, en résumé.

Koh-Lanta: Depuis sa sortie de l’émission, Carole n’a donc cessé de tenter de comprendre comment se sont déroulés les événements qui l’ont amenée à son éviction. Elle revient aussi sur son rôle de ” Maman de l’équipe ” qui ne lui convenait pas tout à fait : ” Ils avaient besoin d’une maman pour les relever quand il avait un coup de mou, mais à un moment donné, moi, je n’existe pas ? Je m’efface ? Je n’étais pas d’accord. Je n’étais pas uniquement là pour soigner leurs bobos “.

Mais Carole sentait en réalité très bien depuis la fin de l’épreuve d’immunité que son sort était déjà peut-être joué : ” Lorsqu’on a perdu l’épreuve d’immunité, ils ont tous baissé la tête, sans oser me regarder. J’ai compris que ce n’était pas bon pour moi. Une fois revenus sur le camp, j’ai donc réuni tout le monde autour du feu pour avoir une explication, mais personne n’a parlé. Ça m’a mis hors de moi ! “.

Aujourd’hui revenue à une vie plus normale, Carole ne semble pas garder rancœur envers ses anciens coéquipiers : ” C’est fini. Je suis bien dans ma vie si vous saviez ! J’ai la chance d’habiter en dehors de Marseille, à la campagne, et je suis bien “ confiait-elle lors d’une dernière interview à Télé 7 Jours, avant de donner son sentiment sur la suite des événements et sur les possibles candidats à la victoire : ” Mathieu, c’est mon chouchou ! Du côté des autres équipes, Dorian et Brice sont aussi très forts “.