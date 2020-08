Caroline “12 coups de midi” est célibataire, elle révèle son idéal masculin, ce qu’elle préfère chez un homme

S’il y a bien une candidate de jeux télévisés qui fait la une de l’actualité depuis de nombreuses semaines, c’est bien Caroline, la nouvelle championne des Douze coups de midi, l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann. La jeune femme de 26 ans semble véritablement prête à relever tous les défis. Lors de l’émission du dimanche 9 août dernier, la célibataire, de nature très réservée, se confiait sur son idéal masculin.

Si d’habitude, elle se montre très discrète sur sa vie privée, la nouvelle championne s’est laissée aller à quelques confidences. Depuis qu’elle a éliminé Antonin en juillet dernier, Caroline n’en fini plus de créer le buzz tant les fans de l’émission et les téléspectateurs voient en elle des capacités tout à fait extraordinaires. Même Jean-Luc Reichmann, pourtant habitué à côtoyer le plus grand des champions, semble véritablement sous le charme de la jeune femme. Avec déjà près de 70 000 euros de gains, Caroline s’installe doucement dans Les douze coups de midi sans faire de vagues mais en étant capable de surprendre tout le monde par sa culture encyclopédique et sa manière de gérer l’événement.

Une future grande Maîtresse de Midi en puissance dont le potentiel laisse envisager les meilleurs résultats. Certains l’imaginent déjà détrôner Paul, ou même Éric détenteur du record historique des 12 coups de midi avec 199 victoires et plus de 900 000 euros de gain. Une championne issue d’une famille dont toute la fratrie a reçu d’excellentes notes au baccalauréat et qui semble véritablement passionnée par les études. Alors qu’elle était déjà dans la vie active, Caroline avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour reprendre un cursus universitaire dans une matière qui lui tient particulièrement à cœur. Elle a, en effet, décidé de suivre des cours qui lui permettront de se spécialiser notamment dans des domaines liés à l’écologie.



Si Jean-Luc Reichmann, le célèbre animateur des Douze coups de midi a tenté à plusieurs reprises d’en savoir plus sur la vie privée de Caroline, cette dernière s’est toujours montrée très réservée. Elle avouait d’ailleurs à demi-mot il y a quelques semaines qu’elle avait été célibataire durant presque toute sa vie. Il y a quelques jours, le père de six enfants interrogeait donc Caroline sur sa vie amoureuse, et titillait la candidate sur sa situation : ” Vous le cherchez encore, l’amour. Il est venu le temps d’envoyer la petite annonce. 26 ans de célibat, ça suffit !!! Petite annonce à la France entière !” s’exclamait le présentateur des Douze coups de midi afin de lancer une petite annonce pour trouver le bonheur de sa nouvelle protégée.

Caroline avait alors décidé de définir quel était son idéal masculin : “ À Kevin Mayer (champions du monde du décathlon) en brun. Il ne lui manque pas grand-chose. Sportif, rigolo qui aime bien s’amuser. Là, on est bon ! “. Telle était la description de la nouvelle championne qui énonçait ses standards de beauté et le profil de celui qui pourrait enfin la charmer. Une déclaration qui pourra peut-être déclencher parmi les téléspectateurs ou les internautes quelques réactions en faveur de la jeune candidate.

Une jeune femme qui a été l’objet de critiques sur son physique récemment, mais qui a été directement défendue par une communauté qui semble véritablement tombée sous le charme de celle qui est en train de battre de nouveaux records dans le célèbre jeu de TF1. Alors que Jean-Luc Reichmann postait le 7 août dernier, un message sur Instagram mettant à l’honneur Caroline en la félicitant d’avoir réussi un coup de maître, un internaute s’était permis d’être assez virulent envers la jeune femme : ” Pourriez-vous lui dire qu’elle s’épile les sourcils ? Merci “, une remarque qui a eu le don de déplaire aux autres followers qui avaient décidé immédiatement de prendre sa défense : ” Pourriez-vous être moins bête “, ” Non mais de quoi pour vous mêler, quel niveau d’intelligence “, ” Bonjour, j’ai appris récemment grâce à une amie que ce qui est beau pour un, peut ne pas l’être pour l’autre et qu’il faut arrêter de critiquer, car cela blesse énormément l’autre et que si on donne des conseils pour qu’elle s’améliore, c’est mieux que de critiquer ” tels étaient le genre de commentaires que l’on pouvait lire sur le réseau social afin de défendre la jeune femme.

Célibataire depuis de très nombreuses années, aujourd’hui Caroline semble néanmoins prête à décrire son idéal masculin et peut-être rencontrer l’âme sœur. Il faut bien avouer que son exposition à la télévision chaque jour, n’est pas un exercice facile pour celle qui est d’un naturel plutôt discret et timide. Mais les jours et les émissions défilants, on sent véritablement que Caroline se montre de plus en plus à l’aise pour s’ouvrir aux téléspectateurs devenus rapidement fans de la jeune candidate. Caroline a véritablement envoûté les fidèles des Douze coups de midi, et est déjà vue comme l’une des probables plus grande championne de l’histoire du jeu. Même si le parcours peut être encore très long pour battre les records établis par Paul, ou Éric, Caroline semble avoir toutes les capacités pour réaliser cet exploit.

Nous attendons donc avec impatience de savoir, si après cette petite annonce passée par Jean-Luc Reichmann pour lui trouver un prétendant, les courriers et les messages seront très nombreux pour solliciter un rendez-vous avec Caroline, mais les téléspectateurs attendent également de voir si elle va réussir à battre de nouveaux records afin de peut-être devenir la nouvelle référence dans Les douze coups de midi. Pourtant très jeune, la jeune femme originaire de Normandie n’arrête pas d’étonner les spécialistes de l’émission, les téléspectateurs et Jean-Luc Reichmann lui-même, par sa capacité à s’adapter au jeu et à être à l’aise en toutes circonstances.

Mais comme le rappelaient d’anciens grands champions, tels que Paul ou Éric, la difficulté de ce jeu réside non seulement dans la capacité de répondre aux questions, mais également dans sa force à résister à la pression et ce quotidiennement. Un challenge qui doit permettre au champion, de toujours se remettre en question et d’affronter des candidats désireux de prendre sa place. Il ne s’agit en aucun cas d’un sprint, mais bien d’un véritable marathon qui nécessite des capacités bien particulières. Vraisemblablement, lorsqu’on voit la manière dont Caroline gère ses participations, il semblerait bien qu’elle dispose de toutes ces qualités nécessaires pour relever ce défi.