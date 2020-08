Caroline “12 coups de midi” gagne une étoile mystérieuse, voici ce qu’elle compte faire des cadeaux

Les 12 coups de midi continuent de rassembler son public tous les midis devant la télévision. Mais impossible de permettre la présence de tant de personnes sur le plateau, à cause de la pandémie et des risques que cela implique. Heureusement, les audiences sont toujours autant au rendez-vous malgré cet contrainte. Certains fans vont même jusqu’à dire préférer l’émission sans public. Peut-être pour rassurer l’animateur ? Pour la maîtresse de midi, Caroline, l’absence du public en plateau ne semble pas la gêner pour continuer d’enchaîner les victoires. En effet, Caroline décroche même enfin une étoile mystérieuse ! Découvrez dans cet article ce qu’elle compte alors faire de ses cadeaux.

Les 12 coups de midi propose de remporter gains est cadeaux incroyables

Les 12 coups de midi est une émission familiale que Jean-Luc Reichmann sait animer comme personne. Mais la pandémie aura donné du fil à retordre au show phare de TF1. De retour à l’antenne, pour continuer les tournages, il fallait faire un choix. Celui de laisser revenir le public une plateau ou non. Depuis la reprise des tournages autour du mois de mai, le public laisse sa place pour mieux revenir. Afin de garantir la santé des équipes et des candidats, mais aussi protéger les éventuels membres du public, les 12 coups de midi persévèrent dans cet idée. Jean-Luc Reichmann n’a jamais connu une telle situation, depuis 20 ans qu’il est sur TF1. Mais il faut s’avoir s’adapter aux plus étranges des circonstances. Des circonstances qui semblent porter chance à Caroline jusque là. Car elle continue d’enchaîner les victoires. Mieux encore, elle découvre une étoile mystérieuse.

Caroline n’a pas trouvé beaucoup d’étoile mystérieuse depuis qu’elle est arrivée. Mais enfin, elle donne une bonne réponse et découvre la célébrité qui se cache derrière le puzzle et les indices. Elle remporte alors deux voitures ! Une super Mustang et une très charmante Mini Cooper. Deux voitures pour une seule femme, c’est peut-être un peu trop. Mais dans Les 12 coups de midi, ce ne sont pas les cadeaux qui manquent. En plus de ces deux voitures, Caroline a reçu plusieurs objets et elle ne compte en effet pas tout garder pour elle. Tout d’abord, elle veut que la Mustang revienne à ses parents.

Une étoile mystérieuse enfin découverte pour la championne

Caroline est sous le choc de la chance qu’elle a de participer aux 12 coups de midi. Parfois, elle doit prendre le temps de souffler pour réaliser ce qu’il lui arrive. Mais à aucun moment, vous ne verrez cette championne perdre en humilité. Elle n’a de cesse de remercier Jean-Luc Reichmann et les équipes de l’émission. Mais également ses parents, son frère, ses amis et tous ceux qui l’encouragent de près ou de loin. Ainsi, c’est avec la même générosité et abnégation que Caroline compte profiter de ses cadeaux. En effet, elle ne se contentera pas d’offrir une voiture à ses parents. Elle prévoit de faire profiter de quelques cadeaux sa colocataire Pauline, celle avec qui elle passait les castings de l’émission à l’époque.

Caroline distribue les cadeaux qu’elle gagne afin de remercier son entourage de leurs soutiens

Pauline aura le plaisir de bénéficier d’un tout nouveau lave-vaisselle et d’un nouvel aspirateur. De quoi améliorer les conditions de vie des jeunes femmes dans leur colocation. Caroline gardera pour elle la superbe Mini Cooper mais sait aussi qu’elle va vouloir gâter son frère. En effet, il est celui qui est le plus présent depuis le début de son aventure dans Les 12 coups de midi. La championne confirme qu’il est fan de jeux vidéos en tout genre, tout comme sa petite amie. Et elle compte alors bien trouver de quoi faire son bonheur grâce aux gains et aux vitrines.

Le frère de Caroline n’est d’ailleurs pas seulement là pour la soutenir et l’encourager. Il connaît très bien sa sœur et fera donc le nécessaire pour la faire redescendre en pression. Afin qu’elle continue de grimper dans le tableau des performances des candidats des 12 coups de midi, il lui suggère une vision particulière des choses. En effet, il propose de considérer des cycles différents. Ainsi lorsque Caroline continue son ascension, il veut plutôt qu’elle image recommencer depuis le début. Car de cette manière, elle ne prend pas le risque d’être prise de vertige. De quoi conserver l’humilité de sa sœur intacte et de continuer à rester concentrée sur le long terme.

Une victoire après l’autre, Caroline s’installe dans les 12 coups de midi

Malgré ces quelques recommandations et conseils, le frère de Caroline et évidemment très fier d’elle. Parvenir à rester aussi longtemps dans Les 12 coups de midi, Caroline ne l’avait pas prévu. C’est une aventure extraordinaire qu’elle est en train de vivre et se fait régulièrement la réflexion qu’elle a une chance folle. Elle va même jusqu’à dire qu’il s’agit de “la plus grande aventure” qu’elle ait pu vivre.

La championne est déterminée à garder la tête froide et à rester encore dans l’émission. Les 12 coups de midi donnent effectivement une chance incroyable à leurs candidats. Remporter des cadeaux, de l’argent et le tout en répondant correctement à des questions de culture générale. De quo faire rêver un à un tous les membres du public. Un public qui fait preuve d’une grande fidélité malgré la pandémie qui fait rage. En effet, les fans auraient pu mal réagir de constater encore l’absence du public en plateau. Mais ils savent que ce changement est pour le mieux et que des temps meilleurs se profilent à l’horizon.

Jean-Luc Reichmann fait partie de ses animateurs qui reçoivent de soutien inconditionnel de ses fans. Les 12 coups de midi son un rêve éveillé pour beaucoup. Et c’est Caroline qui doit continuer d’en profiter, pour elle et pour ses proches.