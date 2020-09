Caroline “Les 12 Coups de midi” révèle les paroles secrètes de Reichmann le jour ou elle s’est faite éliminée !

Caroline: Décidément, qu’il est compliqué de pouvoir durer plusieurs mois ou plusieurs semaines dans l’émission phare de TF1,Les 12 coups de midi. Alors que Caroline a été éliminée il y a quelques jours, ce mardi 25 août 2020 restera gravé dans la mémoire de la jeune femme, et ce, pour différentes raisons. Si la jeune ingénieure aura véritablement marqué les esprits par sa grande culture et sa gentillesse, elle quittera également les studios de la Plaine-Saint-Denis avec un chèque de 185 778 euros et 38 participations qui ont fait d’elle, une maîtresse de midi très remarquée.

Si elle avait également réussi à décrocher une étoile mystérieuse, la jeune femme se rappelle aussi de jolis moments passés grâce au célèbre animateur Jean-Luc Reichmann. Dans une interview exclusive accordée au magazine Télé Loisirs, quelques heures après sa défaite, la jeune rouennaise revient sur ce jour gravé dans sa mémoire “ Je me sentais en forme, ce jour-là, pas vraiment fatiguée. J’ai eu un moment de déconcentration. Déjà pendant la manche précédente, je suis passée à l’orange alors que j’aurais dû avoir la bonne réponse. Pendant la finale, j’avais les réponses, pour certaines, mais je ne les ai pas trouvées sur le moment. J’ai rencontré un trou d’air, alors que Justine a maintenu le cap ” expliquait la championne au journaliste qui lui tendait le micro.

Les 12 coups de midi : Même si elle est partie trop tôt selon certains, Caroline peut néanmoins être très fière de son parcours, et se souviendra avec tendresse de sa participation aux 12 coups de midi : “ J’avais à chaque émission le même plaisir de partager le jeu avec les autres candidats, même si nous n’avons pas forcément le temps d’échanger entre les tournages “. Mais malgré cette pression et le rythme effréné des enregistrements, la jeune femme reconnaît avoir eu le privilège de se sentir très proche de toutes les équipes de production, mais également de Jean-Luc Reichmann qui l’a véritablement protégée en se montrant très proche et très attentif. ” Jean-Luc Reichmann a eu des mots très gentils sur moi, ma famille. Étant très émotive, il y a eu quelques larmes “ confie-t-elle visiblement encore sous la déception de cette défaite, mais très heureuse également d’avoir eu la chance de vivre des moments quasiment hors du temps.

Il faut bien avouer qu’après le départ d’Eric le Breton qui avait réussi l’exploit de cumuler 199 victoires et près de 900 000 euros de gains, les regards des téléspectateurs étaient tournés vers toute personne qui serait capable de relever à nouveau le défi de devenir le nouveau champion des champions. L’arrivée de Caroline sur le plateau, a donc été l’occasion pour les fans de l’émission, d’imaginer la jeune femme comme l’hypothétique nouvelle révélation des Douze coups de midi, et pourquoi pas comme la nouvelle grande championne. Même si Caroline repart avec un joli palmarès et une cagnotte loin d’être négligeable, elle n’aura malheureusement pas réussi à se hisser parmi le trio de tête des recordmen de victoires de l’émission. Mais elle décroche quand même une belle 21e place dans toute l’histoire des Douze coups de midi, qui vient de fêter il y a quelques semaines ses 10 ans d’existence.

Lors de ce parcours, auréolé de 38 victoires, la jeune femme aura pu se frotter aux avantages, mais également aux inconvénients de la notoriété. Si sa participation a été encensée par une grande partie du public, la jeune ingénieure aura du également faire face à de nombreuses critiques qui parfois d’ailleurs étaient très déplacées. Car si on peut évidemment admettre que l’on ne peut jamais faire l’unanimité, certains internautes se sont réellement déchaînés contre la jeune femme en ayant parfois des propos très peu flatteurs. Mais il en fallait plus pour la déstabiliser, et malgré cette surexposition médiatique, Caroline a réussi à se montrer d’une très grande maîtrise jusqu’à ce jour fatidique où elle a chuté lourdement. Cette expérience, aurait été également l’occasion pour elle de rencontrer le mari de Nathalie Lecoultre, qui se sera montré d’un soutien extrême pour la jeune femme dans de nombreuses circonstances. Jean-Luc Reichmann n’aura pas hésité à lui prodiguer de précieux conseils sur la manière d’appréhender le fait d’être devenue une réelle star.

Il faut bien avouer, que le papa de 6 enfants a l’habitude de prendre les nouveaux champions sous son aile afin de les mettre dans un cocon pour qu’il réalise les plus belles des prouesses pour sa plus grande joie, mais également ceux de ces nombreux téléspectateurs. On se souvient d’ailleurs, comment Jean-Luc Reichmann avait réellement pris Paul d’affection, et comment les deux hommes étaient devenus très proche. Celui qui vient juste de sortir en ouvrage retraçant son parcours, se rappelle l’attention que le présentateur a eu lui pour lui en le mettant dans les meilleures conditions pour réaliser de nombreux exploits. Concernant Caroline, le présentateur semble avoir opté pour la même recette et la même formule, afin de protéger sa nouvelle chouchou et lui permettre d’être dans les meilleures conditions pour battre de nouveaux records.

La jeune femme aura donc marqué l’histoire du jeu, grâce à sa culture encyclopédique, mais aussi à son jeune âge ainsi qu’à sa sympathie. Elle aura réussi au fil des semaines, peut-être grâce aussi au soutien de Jean-Luc Reichmann, à surmonter les attaques et les critiques qui vont de pair avec une nouvelle notoriété. Des critiques que Caroline a appris au fil des semaines à gérer : ” Honnêtement, je ne les regarde pas et je ne m’en soucie pas. J’entends des choses qui se disent à droite à gauche. Je regarde uniquement les commentaires gentils parce qu’ils valaient vraiment la peine, mais tout le reste, je n’y prête pas attention “ confiait la jeune femme lors d’une interview au magazine Femme Actuelle, le 14 août, alors qu’elle était encore la grande maîtresse de midi du célèbre jeu de TF1.

Alors que cela va bientôt faire deux semaines, que Caroline a quitté les plateaux de TF1, la jeune femme semble encore être pleine de reconnaissance envers les équipes de tournage et le présentateur Jean-Luc Reichmann, qui aura tout fait pour la mettre dans les meilleures conditions. Si finalement elle aura chuté, Caroline reconnaît avoir vécu une expérience extraordinaire, avec en plus un joli chèque à la clé qui lui permettra de voir le futur avec encore un peu plus de sérénité.