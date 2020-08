Caroline (12 Coups de Midi) se fait insulter avec de grosses remarques sur son physique !

Caroline: La nouvelle championne de l’émission phare des midis de TF1, a été la victime d’attaques désagréables sur son physique. Depuis le 21 juillet, Caroline est la nouvelle Maître de Midi de l’émission Les douze coups de midi présentée par Jean-Luc Reichmann. Si elle n’en finit plus d’étonner l’animateur et les téléspectateurs par ses connaissances encyclopédiques, et son humour détonnant, la jeune femme aurait été la cible de remarques pour le moins désobligeantes. Originaire de Normandie, Caroline est vue par certains spécialistes de l’émission comme une nouvelle championne en puissance, capable peut-être de détrôner des stars comme Paul et Éric. Même si le parcours est encore très long et semé d’embûches, elle semble néanmoins avoir toutes les qualités requises pour tenter cette prouesse.

Mais ce vendredi 7 août 2020, le célèbre animateur et producteur Jean-Luc Reichmann partageait une vidéo en l’honneur de la jeune femme : ” Magnifique coup de maître aujourd’hui de Caroline. Elle est vraiment… Elle est vraiment… ” écrivait-il en légende en hommage à cette nouvelle championne.

Si énormément de commentaires avaient pour but de féliciter celle qui étonne par sa culture et sa vivacité d’esprit, un internaute avait décidé lui, de l’attaquer directement à son physique : ” Pourriez-vous lui dire qu’elle s’épile les sourcils ? Merci “. Une remarque qui n’a visiblement pas plus aux autres followers qui avaient décidé de prendre la défense de la nouvelle protégée Jean-Luc Reichmann. ” Pourriez-vous être moins bête ? “, ” Non mais de quoi vous vous mêlez, quel niveau d’intelligence ! “, ” Bonjour, j’ai appris récemment grâce à une amie que ce qui est beau pour un, peut ne pas l’être pour l’autre et qu’il faut arrêter de critiquer, car cela blesse énormément l’autre, et que si on donne des conseils pour qu’elle s’améliore, c’est mieux que de critiquer “. Une défense des téléspectateurs qui aura eu le mérite de remettre à sa place la personne qui se permettait de juger Caroline sur son physique. Une internaute l’invitait donc à réfléchir la prochaine fois avant de publier des remarques aussi désagréables en faisant preuve d’une telle bêtise.

Mais au vu du caractère de Caroline que l’on a pu découvrir depuis plusieurs semaines dans ” Les douze coups de midi, cela ne devrait pas être le genre d’événement qui serait capable de la déstabiliser. Si la jeune femme avait déjà été mise en difficulté de manière tout à fait involontaire par Jean-Luc Reichmann, elle l’avait remis à sa place d’une manière grandiose. Alors que de façon exceptionnelle, le plus célèbre animateur de France avait pour une fois bafouillé sur une question, ce qui n’avait évidemment pas aider la candidate, Caroline avait réussi à tourner les choses à la dérision en premièrement, répondant quand même bien à la question, mais, en ajoutant à Jean-Luc Reichmann que sur ce coup-là, il ne l’avait vraiment pas aidé !

Une jeune femme de 26 ans, qui semble donc avoir d’époustouflantes capacités, mais aussi une réelle force d’adaptation qui devrait être un véritable atout pour continuer l’aventure des Douze coups de midi. Déjà à la tête d’une cagnotte confortable, avec plus de 55 000 euros, il sera très difficile pour les nouveaux challengers d’éliminer celle que l’on voit déjà comme la nouvelle grande Maître de Midi. Mais, avant d’espérer décrocher ce titre, il lui faudra encore passer par de nombreuses épreuves et comme l’avouent certains candidats, ne pas se laisser prendre par la lassitude. C’est d’ailleurs ce qui était arrivé à Paul, l’incroyable candidat souffrant du syndrome d’Asperger, qui avait souhaité mettre un terme à sa participation au jeu, fatigué par le rythme des émissions. Il faut bien avouer que la cadence était soutenue et que chaque jour, ce sont plusieurs émissions qui sont enregistrées. Si on ajoute à cela, les trajets incessants entre la province et Paris, et le stress de passer devant les téléspectateurs, il existe beaucoup de raisons qui peuvent faire craquer un champion.

Même Éric qui avait réussi l’exploit d’atteindre 199 victoires et plus de 900 000 euros de gains, avouait avoir eu des moments de doute durant ces longs mois. Il faut dire aussi que pour lui les choses étaient assez particulières, puisque suite à la pandémie du covid-19, les enregistrements s’étaient arrêtés pendant plusieurs semaines et qu’il avait peut-être pu recharger les batteries avant de revenir donner le coup de grâce. Un repos forcé qui lui a peut-être permis d’effacer définitivement le nom de Christian Quesada pour devenir le plus grand champion des champions de l’histoire des Douze coups de midi, à la grande satisfaction de Jean-Luc Reichmann.

Les fans des Douze coups de midi à l’antenne depuis plus de 10 ans aujourd’hui, sont donc très impatient de voir si Caroline sera capable de dépasser Paul, et Éric qui ont marqué de leur empreinte, le célèbre jeu de TF1, et qui seraient peut-être d’heureux de voir la jeune femme battre le record. Au vu du caractère des deux hommes, on peut imaginer qu’ils seront de bons conseils pour Caroline si jamais elle en éprouvait le besoin. Mais elle peut également compter sur Jean-Luc Reichmann qui a l’habitude de chouchouter ses candidats.

Dans tous les cas, au vu de la manière dont elle a été défendue par les autres internautes après cette attaque sur son physique, on peut d’ores et déjà constater que Caroline est rentrée dans le cœur des téléspectateurs des Douze coups de midi sur TF1. Présente à l’antenne depuis le dimanche 19 juillet 2020, celle qui a détrôné Antonin semble donc déjà compter un grand nombre de fans. La jeune femme originaire de Normandie aura déjà marqué les esprits, avant peut-être de s’inscrire au livre d’or des Douze coups de midi. Alors qu’elle a mis un terme à sa carrière professionnelle, pour reprendre des études dont un master en transition énergétique, une sphère d’activités qui la passionne, Caroline devra peut-être revoir ses plans si elle continue à répondre à toutes les questions posées par Jean-Luc Reichmann. Mais il est possible qu’avec un tel talent, elle soit capable de mener son cursus scolaire, et sa participation au jeu, de front. Visiblement, pour Caroline, rien ne semble insurmontable.

Les fans et les téléspectateurs seront donc curieux de découvrir les prochaines participations de Caroline aux Douze coups de midi, pour découvrir si elle continuera d’enchaîner les victoires.