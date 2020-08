Caroline « 12 coups de midi » va dépenser ses gains d’une façon étonnante, les fans sont surpris!

Nouvelle participante de l’émission Les 12 coups de midi, sur TF1, Caroline multiplie les victoires. Elle en est très satisfaite. Elle cumule pour l’instant plus de 42.000 euros dans sa besace, la belle ingénieure a indiqué au quotidien Le Figaro la manière dont elle va dépenser cette somme.

Le 19 juillet dernier, Caroline a battu Antonin. La jeune femme est désormais la nouvelle maîtresse de midi. Une place très convoitée. La nouvelle participante du jeu a fait de brillantes études et travaille comme ingénieure. En peu de temps, elle a fait une excellente impression aux téléspectateurs qui apprécient sa personnalité. L’une des raisons est qu’il est assez rare que les femmes brillent dans le programme de TF1. En effet, Caroline est la première femme à devenir maîtresse de midi depuis novembre 2019.

Caroline, célibataire, vit à Rouen

Les téléspectateurs sont toujours friands de détails concernant la personnalité des candidates. Eh bien, nous avons quelques détails. La jeune femme est célibataire, elle aime faire la cuisine surtout les plats exotiques. Elle est aussi une excellente imitatrice. La championne vit à Rouen et étudie dans le domaine de la transition énergétique. Elle s’attache à mener une vie écoresponsable. Elle trie ses déchets, voyage en train et en vélo. Par ailleurs, elle décidé de diminuer la quantité de viande qu’elle mange. De plus, elle conçoit elle-même ses cosmétiques.

Voir cette publication sur Instagram BRAVOOOO 🥳 Caroline 👍☀️🎶🕺🏽💕 @tf1 @endemol_shine Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 22 Juil. 2020 à 3 :44 PDT

Comment va-t-elle dépenser sa cagnotte ?

Caroline a un mode de vie très simple et ne fait pas de folie. Elle est déjà à la tête d’un joli pactole de 42.000 euros. Dans une interview donnée au quotidien Le Figaro, la belle championne a précisé ce qu’elle allait faire de l’argent : « Je n’y pense pas trop pour le moment. C’est légèrement déstabilisant de cumuler autant d’argent ! Je n’ai jamais eu à m’occuper d’un tel montant dans ma vie. Après l’émission, je me ferai certainement des voyages de rêve comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou l’Amérique du Sud. J’ai envie de faire des cadeaux à ma famille et à mes proches également. »

Si la jeune ingénieure est également folle de voyage, c’est parce qu’elle a énormément déménagé durant son enfance : « J’ai grandi dans une petite ville, Les Andelys, dans le département de l’Eure. J’ai effectué mes études dans la ville de Rouen, j’y ai passé 8 ans au total. Avec un passage par la Guyane. Mon père, aussi ingénieur, est parti travailler au centre spatial guyanais d’où partent les fusées Ariane. Ce furent 4 superbes années ».

Caroline, aidée par la production ?

Très souvent, des rumeurs circulent sur le fait que certains champions soient favorisés par la production. « Je ne crois pas », a indiqué Caroline. Avant d’enchaîné : « C’est très variable. Il y a des questions simples et difficiles. Le curseur est différent selon les candidats. J’essaye de faire du mieux que je peux pour ne pas glisser dans les pièges, en particulier durant les duels. »