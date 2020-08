Caroline « 12 Coups de midi » : « violemment dézingée » par J-L Reichmann sur sa vie privée !

Jean-Luc Reichmann a visiblement commis une petite bourde en interrogeant Caroline des Douze coups de midi sur sa vie privée.

Dans l’émission du 5 août dernier, le présentateur voulait visiblement en savoir plus sur la vie privée de Caroline qui est aujourd’hui la nouvelle grande maîtresse de midi, depuis qu’elle a éliminé Antonin au mois de juillet. Si on connaît l’humour parfois décalé de l’animateur emblématique des Douze coups de midi, cette fois-ci, c’était Caroline qui était la victime.

Alors que Caroline enchaîne les victoires et dispose aujourd’hui d’une cagnotte dépassant les 54 000 euros, la jeune femme semble avoir le profil idéal pour devenir l’une des grandes révélations de l’émission et espérer peut-être un jour décrocher l’inaccessible record d’Eric avec 199 victoires et ses plus de 900 000 euros de gains. Mais, avant d’atteindre ce palier, il reste un long chemin à parcourir pour la jeune ingénieure qui réussit néanmoins quotidiennement à séduire le public grâce à sa culture encyclopédique, mais aussi grâce à son humour. Mais, cette fois-ci, c’est elle qui est devenue l’objet de plaisanterie de Jean-Luc Reichmann qui avait peut-être posé la question de trop.

Malgré qu’elle soit très discrète sur sa vie privée depuis le début de sa participation aux 12 coups de midi, Caroline avait décidé de se livrer un peu sur l’histoire de sa vie. Elle était d’abord revenue sur son parcours professionnel, et sur ses études qui l’ont gratifiée d’un diplôme en ingénierie mécanique. Passionnée par l’écologie et le développement durable, elle a même pris la décision de continuer son cursus en transition énergétique et écolo-responsable. Si Caroline parlait avec facilité de ses études et de son parcours professionnel, elle avait visiblement du mal à évoquer sa vie privée. Mais Jean-Luc Reichmann semblait très intéressé par le sujet et était bien décidé à ne pas la laisser s’en sortir comme ça.

Alors qu’une des candidates racontait une anecdote sur sa vie privée, Jean-Luc Reichmann en a profité pour relancer le débat et a sauté sur l’occasion. Il demandait donc à Caroline, si comme l’autre candidate Karine, elle aussi, était célibataire. Mais le père de six enfants ne s’attendait certainement pas à ce genre de réponse. Alors qu’il demandait à Caroline depuis quand elle était dans cette situation, la réponse ne semblait laisser aucune équivoque puisque la durée de son célibat correspondait à son âge. Une réponse qui laissait place à beaucoup de questions. Des interrogations qui avaient visiblement gêné la championne, mais aussi Jean-Luc Reichmann qui se demandait s’il n’avait pas un peu dépassé les bornes en voulant en savoir trop.

Cela aura été donc la deuxième fois, que Jean-Luc Reichmann était prêt à présenter des excuses à Caroline. La deuxième fois, ce 5 août, en étant trop curieux sur la vie privée de la jeune femme, et la première fois quelques jours plus tôt dans l’émission du 28 juillet, une séquence dans laquelle l’animateur avait été pour une fois incapable de formuler une question.

Un moment très rare, mais qui a pourtant bien eu lieu, alors que Caroline fêtait sa 10e victoires, Caroline avait dû recadrer le compagnon de Nathalie Lecoultre qui avait visiblement du mal à lui poser une question. Jean-Luc Reichmann n’est pas apparemment un fan de manga japonais, et il avait même du mal à comprendre le sens de l’énoncé, mais malgré ses bredouillements, Caroline avait quand même réussi à trouver la réponse sans lâcher une petite vanne à l’animateur » Ouf, là vous ne m’avez pas aidé » lui avait-elle balancé avec un petit sourire narquois sur le coin des lèvres. Très gêné, l’animateur avait immédiatement reconnu son erreur et avait tenu à s’excuser » Je l’ai vu arriver, comme quoi je ne vous ai pas aidé. Je suis désolé, c’est de ma faute. Ok, je me concentre « .

Malgré des milliers d’émissions présentées, et plus de 10 ans de présence à l’animation des Douze coups de midi chaque jour sur TF1, Jean-Luc Reichmann semble quelque peu déstabilisé face à Caroline. Âgée de 26 ans, Caroline aura réussi en quelques émissions à mettre deux fois Jean-Luc Reichmann mal à l’aise. Mais il est probable que ce qui impressionne le plus le célèbre animateur, c’est la capacité de Caroline à répondre aux questions en toutes circonstances et sur tous les sujets.

Des capacités qui ne sont pas sans rappeler celles de grands champions comme Paul ou Éric qui ont réussi à devenir les plus grands maîtres de midi en décrochant un nombre incroyable de victoires. Et Caroline semble parfaitement taillée pour ce nouveau challenge, et pourquoi pas devenir Caroline à décrocher plus de 200 victoires et arriver à la somme symbolique de 1000 000 euros. Un montant qui n’a jamais été atteint dans toute l’histoire des jeux diffusés sur les chaînes de la télévision française, à l’exception d’une seule fois il y a plusieurs années dans l’émission présentée par Jean-Pierre Foucault Qui veut gagner des millions.

Les téléspectateurs assidus du jeu seront donc très attentifs à l’évolution de Caroline et verront si elle est capable d’atteindre de tels sommets. Mais comme d’autres grands vainqueurs le rappelaient, notamment le breton, Éric qui détient aujourd’hui tous les records, la culture et la capacité de répondre aux questions ne sont pas les deux seules qualités qu’il faut pour aller très loin dans les Douze coups de midi. En effet, l’exercice est véritablement difficile, il s’agit aussi de rester concentré en permanence, car la moindre erreur peut vous faire chuter inévitablement .

Il faut également être capable de résister à la pression et à l’enchaînement des tournages qui se déroulent à un rythme soutenu. Il n’est pas rare que dans la même journée, 5 émissions soient enregistrées et que par la force des choses le champion ou la championne en place commence à ressentir une certaine fatigue au fil des heures. Il faut évidemment éviter qu’une certaine lassitude s’installe comme l’avait ressenti Paul, un grand champion du jeu qui avait préféré mettre un terme à l’aventure ressentant une fatigue qui ne lui permettait plus d’être à 100 % de ses capacités. Nous verrons bien si Caroline possède toutes ces qualités qui lui permettront peut-être de graver définitivement son nom au palmarès des Douze coups de midi Caroline.