Caroline “Les 12 Coups de midi”, c’est la fin. En pleurs et déprime, elle s’exprime après sa défaite !

Caroline stoppe sa course folle dans laquelle elle enchaînait les victoires. Mais Les 12 coups de midi reste une aventure inoubliable pour la candidate. Alors, en reconnaissant sa défaite, Caroline ne pouvait pas retenir ses larmes. Un moment empreint d’une belle émotion comme Les 12 coups de midi sait les mettre en avant. En effet, tout en laissant aller ses sanglots, Caroline souhaitait le meilleur à sa remplaçante. Car malgré la compétition, Les 12 coups de midi sont placés sous le signe de la légendaire bienveillance de Jean-Luc Reichmann. Faisons le point sur la fantastique épopée de Caroline, jusqu’à son élimination.

Caroline est éliminée des 12 coups de midi, une véritable onde de choc pour la candidate

Caroline arrive dans les 12 coups de midi et séduit les fans. Elle gagne en sympathie à travers son intelligence et sa sincérité. Mais il va falloir lui dore au revoir aujourd’hui car le 25 août est bien le dernier jour du règne de Caroline sur le show culte de TF1. Elle repart tout de même avec précisément 185 778 euros dont deux voitures et d’autres cadeaux fabuleux. Et aussi dont une étoile mystérieuse qu’elle avait eu du mal à découvrir. Ses fans sur les réseaux sociaux espéraient qu’elle aille plus loin mais voilà, l’aventure est finit pour al jeune femme.

C’est celle de Justine qui commence donc aujourd’hui. La professeur des écoles parvient à détrôner la sportive de 26 ans. Elle ne cache pas sa joie de prendre al place de championne dans les 12 coups de midi. Mais plutôt que d’être à la fête, le plateau est à l’écoute des sentiments de Caroline. Elle qui était présente depuis 38 jours et qu’ils imaginer déjà en haut des tableaux des scores du jeu télévisé.

Les fans de l’émission sont aussi abasourdis qu’elle mais ils la félicitent et lui souhaitent une bonne continuation

Jean-Luc Reichmann est sous le choc et commence par féliciter Caroline tout en lui laissant comprendre qu’il regrette pour elle sa défaite. Puis, pleine d’émotions dans sa voix, Caroline remercie elle aussi tout le monde. Ses parents, sa famille, ses amis, ainsi que toute l’équipe des 12 coups de midi. Elle a vécut des moments formidables à leurs côtés et repart avec des souvenirs impérissables. Une aventure qui n’arrive qu’à peu de monde et à laquelle elle est fière d’avoir participé. Même si elle n’aime pas la défaite, elle reste digne et félicite chaleureusement celle qui vient de prendre sa place. Caroline souligne également qu’elle est heureuse que ce soit Justine, une femme, qui prenne sa relève.

Sous le regard tendre et rassurant de Jean-Luc Reichmann, une championne s’en va pour laisser a place à la suivante. Les fans de l’émission imaginaient volontiers que Caroline puisse aller encore très loin. Pour eux comme pour elle, c’est une véritable surprise de la voir éliminer après 38 participations. Mais le jeu continue et Caroline repart tout de même avec une somme énorme dont elle va pouvoir profiter sous peu.