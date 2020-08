Caroline “Les 12 coups de midi” choque Jean-Luc Reichmann, suite au révélations incroyables de ses amis !

Caroline: La nouvelle championne des Douze coups de midi sur TF1, présentée par Jean-Luc Reichmann, fait encore une fois parler d’elle. Ce 11 août dernier, le célèbre animateur et présentateur du jeu des midis de TF1 semblait très étonné par les révélations faites par les proches de Caroline. La jeune femme présente depuis le début du mois de juillet n’en finit plus de faire la une des médias tant les fans voient en elle la possible prochaine grande championne du jeu. À la tête d’une cagnotte considérable après quelques semaines de participation, Caroline étonne tous les jours par sa culture et son aplomb pour son très jeune âge. Douée dans tous les domaines, il semble impossible pour Jean-Luc Reichmann de la surprendre par ses questions et plus les jours passent, plus Caroline se sent à sa place.

Très discrète sur sa vie privée, Jean-Luc Reichmann tente néanmoins régulièrement d’en savoir un peu plus sur le quotidien de celle qui est peut-être en passe de battre de nouveaux records dans la célèbre émission. Alors qu’il s’était déjà intéressé à ses études, à ses amours ou à d’autres côtés de sa vie privée, aujourd’hui, il demandait à son cercle privé de nous dévoiler ses plus gros défauts. La réponse a eu le mérite de surprendre Jean-Luc Reichmann et les nombreux téléspectateurs qui suivent quotidiennement le jeu. En effet, Caroline a une mémoire encyclopédique dans de nombreuses matières, mais il semblerait bien qu’elle n’est pas la mémoire des chiffres.

Si à plusieurs reprises, c’était le frère de Caroline qui était interrogé par Jean-Luc Reichmann sur sa vie, aujourd’hui c’étaient deux de ses amis les plus proches, Julien et Manon, qui répondaient aux questions de l’animateur. Il leur avait alors demandé de lui citer les plus gros défauts de sa nouvelle protégée. Dans un premier temps les adjectifs, ” timide ” et ” maladroite “, venaient en haut de la liste des petits travers de Caroline, sa copine se souvenait d’une mésaventure qui aujourd’hui les a fait bien rire. Manon affirmait ainsi ” Et, il ne faut pas lui confier sa carte bleue ! “.

Le présentateur des Douze coups de midi et les téléspectateurs se demandaient bien pourquoi, en imaginant difficilement que Caroline pouvait être malhonnête, mais en fait, il s’agissait de tout autre chose. ” Elle risque de la bloquer ” affirmait Manon. “ Une fois, elle a gentiment proposé d’aller chercher des sous pour tout le monde a un distributeur, donc avec les cartes bleues de plusieurs personnes et malheureusement, elle a fini par bloquer la carte de la fameuse ‘Dédé’ (une autre amie, ndlr) “. Son amie continuait l’anecdote en enfonçant encore un peu plus la nouvelle championne des Douze coups de midi : ” Au lieu de s’arrêter à deux codes faux, elle a continué jusqu’au 3e “. Un aveu qui visiblement mettait Caroline un peu mal à l’aise, et celle-ci tentait de se cacher pour dissimuler sa gêne. ” J’étais tellement persuadée que c’était le bon code, que je me suis dit que la machine allait finir par l’accepter ” tentait-elle comme moyen de défense.

Une anecdote qui a bien fait rire tous ceux présents sur le plateau et probablement les téléspectateurs devant leur petit écran. Mais loin de passer autre chose, Jean-Luc Reichmann en rajoutait une couche : ” Vous imaginez que c’est comme ça que vous allez trouver quelqu’un dans la vie “. Une petite remarque bien placée pour celle qui avouait récemment être célibataire depuis 26 ans, soit son âge actuel. Selon ses propres dires, Caroline n’aurait pas encore rencontré l’amour et serait toujours à la recherche de l’homme idéal. Un futur compagnon dont elle décrivait le profil qui pourrait peut-être lui plaire. Il y a quelques jours, Caroline avouait en effet qu’elle n’était pas insensible au charme de Kevin Mayer, le grand sportif et que si elle trouvait son sosie avec des cheveux bruns, elle pourrait peut-être tomber sous le charme. Dans tous les cas, les petites anecdotes quotidiennes sur la vie de la nouvelle championne et ses victoires répétées dans Les douze coups de midi, ont amené à Caroline un grand nombre de fans qui se réjouissent de ses succès.

Caroline

Aujourd’hui à la tête d’une somme de 84 800 euros, elle s’apprête peut-être également à découvrir une nouvelle étoile mystérieuse. Avec déjà 25 cases découvertes, elle avait tenté Clint Eastwood et Quentin Tarantino la veille, mais serait bien en passe de rééditer un nouveau grand coup dans Les douze coups de midi. Des succès quotidiens qui font dire aux observateurs, que la jeune femme aurait réellement le potentiel de peut-être devenir la nouvelle référence du jeu après des succès comme ceux d’Eric ou encore de Paul. Mais avant d’arriver à leurs niveaux et à leurs nombres de victoires, il reste encore de nombreuses étapes à franchir à Caroline pour prétendre devenir la plus grande Maîtresse de Midi. Pour arriver à ce stade, il lui faudra battre un des deux records établi par Éric, le breton. Autrement dit arrivé à 200 succès ou dépasser les plus de 900 000 € de gains cumulés. Deux challenges qui pourraient être à sa hauteur.

De son côté, Jean-Luc Reichmann doit être satisfait d’avoir trouvé une nouvelle perle qui arrive une fois de plus à fidéliser ses téléspectateurs. Car après plus de 10 ans de présence à l’antenne, Les douze coups de midi réussissent encore régulièrement à dépasser les 3 millions de Français qui sont devant leur écran de télévision pour l’un de leurs jeux préférés. Des parts de marché qui correspondent à plus de 34 % des personnes de plus de 4 ans présentes devant leur écran quotidiennement. Pour faire un parallèle et se rendre compte de l’exploit, on peut comparer ces chiffres avec ceux de Tout le monde veut prendre sa place, sur France 2, présenté par Nagui, qui lui approche les 1,7 millions de fidèles, soit 18,5 % du même public cible. Des chiffres qui montrent bien que Jean-Luc Reichmann et son programme restent le divertissement numéro 1 des midis, toutes chaînes de télévision françaises confondues.

Des résultats qui permettent encore au papa de 6 enfants d’être dans le palmarès des sondages qui le mettent en tête des personnalités préférées des Français. Un joli succès après autant d’années de présence à l’écran, sans réellement connaître de creux significatifs. Jean-Luc Reichmann, c’est un véritable bonheur pour TF1, mais également pour les annonceurs qui sont sûrs avec lui de faire un carton plein.