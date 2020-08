Caroline (Les 12 coups de midi): révèle son très violent changement total de vie !

Caroline est actuellement la championne en titre dans Les 12 coups de midi. Elle prend la place d’Antonin au terme de ses 18 participations. Caroline est alors la maîtresse du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann. Les fans de l’émission se réjouissent qu’enfin une femme règne sur le plateau. En effet, cela ne s’était pas produit depuis le mois de novembre 2019. Le public apprend à connaître la jeune femme au fils des questions de Jean-Luc Reichmann et des épisodes de l’émission. Ce dernier est épaté par la determination de Caroline car elle amorce un gros changement dans ses plans de vie.

Caroline s’impose comme maîtresse de midi

Caroline détrône donc Antonin dans l’émission du 19 juillet dernier. Avant lui, c’était le jeune Colas qui réussissait à faire tomber Eric. Eric est resté le maître des 12 coups de midi pendant 199 participations. Lorsque Antonin est éliminé par Caroline, le jeune homme lui souhaite d’aller plus loin que lui. Il dit même sur Instagram qu’il est persuadé qu’elle en a les capacités. Les 12 coups de midi sont un jeu télévisé et en tant que tel, il paraît toujours plus simple de jouer devant sa télévision qu’en plateau. Caroline aura-t-elle alors les connaissance et la concentration nécessaire à persister dans l’émission ? Seul l’avenir nous le dira. Mais nous passons bel et bien un cap depuis l’élimination d’Eric.

Jean-Luc Reichmann reste égal à lui-même. La bienveillance et la sympathie sont ses marques de fabrique. Alors, il s’intéresse toujours à la vie privée des candidats. Les maîtres et les maîtresses de midi deviennent donc de plus en plus attachants aux yeux du public. Car Les 12 coups de midi sont comme une grande famille qui va des équipes en plateau, au public, en passant par les candidats et le présentateur. En effet, Jean-Luc Reichmann tient à mettre en avant le caractère familial de sont émission. Une recette qui fonctionne parfaitement depuis plus de 10 ans déjà.

Les 12 coups de midi apprennent à connaître Caroline

Ainsi, les fans des 12 coups de midi apprennent que Caroline est une personne motivée à suivre ses rêves. Et ce sont bien là les candidats favoris du public. En effet, Caroline se présente comme étant une étudiante. Elle est étudiante en transition énergétique. La jeune femme effectue actuellement des stages à la société des « Eaux de Paris ». En Master, elle arrive au terme de son cursus universitaire et espère que Les 12 coups de midi pourront lui permettre de préparer sa vie active. Mais elle connaît déjà le monde de la vie active. Car Caroline n’en est pas à sa première tentative de terminer des études pour obtenir un diplôme et de se lancer en activité. En effet, elle explique à Jean-Luc Reichmann, et au public des 12 coups de midi, qu’elle est ingénieuse mécanique de part son premier parcours.

Un changement de vie qui épate

Trois années d’exercice dans son premier domaine d’activité auront suffit à lui donner envie de changer de cap. Caroline avait besoin que son métier ait du sens et de se retrouver dans ce qu’elle faisait. Ses valeurs écologiques la conduisent alors à travailler indirectement pour que la planète respire mieux. Dans la société des « Eaux de Paris », Caroline s’occupe donc de dresser des bilans carbone par exemple et tente de réduire les impacts en CO2 de son entreprise. Une cause noble et un travail important. Autant parce qu’il est clé pour la planète mais aussi parce qu’il anime Caroline qui voulait faire un métier qui la passionne. Jean-Luc Reichmann salue l’implication de Caroline. Et il est également enthousiaste à l’idée qu’elle ait eu le courage de changer de vie.

Caroline fait donc une pause dans ses stages et dans son Master pour participer aux 12 coups de midi. Et cela aussi Jean-Luc Reichmann le salue. Il ne peut que féliciter la jeune femme pour son ambition et sa volonté d’allier sa passion et son métier. Car Jean-Luc Reichmann n’a pas toujours présenté des émissions de télévision à succès. Il n’a pas toujours été le présentateur phare de TF1. Jean-Luc Reichmann a commencé son activité en travaillant dans des supermarchés et il a toujours suivi ses rêves. Il est alors la preuve que la passion et l’ambition peuvent faire bon ménage et qu’avec du travail, il est possible d’atteindre les étoiles. Avec Caroline au poste de maîtresse des 12 coups de midi, le présentateur a l’opportunité d’accentuer la nécessité d’avoir de la passion pour son métier.

La passion guide les pas de Caroline, Jean-Luc Reichmann valide

En effet, les personnes qui travaillent dans un domaine qui les passionnent sont reconnues pour être plus performantes. Parce que l’amour de leurs tâches quotidiennes ne représentent pas forcément du travail à leurs yeux. Ils sont alors plus prompts à faire des efforts que d’autres, non passionnés, jugeraient coûteux. De plus, Caroline est la preuve que nous pouvons changer de vie si nous le décidons. Il est de moins en moins rare dans notre société de voir des personnes changer d’orientation professionnelles dans leurs vies. Certains sont en quête de sens, d’autres à la recherche de leurs passions, ou encore d’un retour au concret. Jean-Luc Reichmann sera le premier à encourager ses fans à faire des choix qui vont dans le sens de leurs bonheurs. Et ce bonheur peut effectivement passer par un métier épanouissant. Car le travail représente la plus grande partie de nos activités dans une vie.

Pour le moment, Caroline est très sympathique aux yeux du public des 12 coups de midi. Nous allons voir au fil de ses victoires comment sa notoriété évolue. Car là-aussi c’est un changement de vie qui attend la jeune femme. Selon comment se déroulent ses participations, elle pourrait envisager des projets tout à fait différents de ceux qui étaient sur ses plans en arrivant dans Les 12 coups de midi.