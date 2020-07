Caroline « Les 12 coups de midi »: sa réaction face aux accusations de favoritisme et triche !

La candidate Caroline a signé, le 30 juillet dernier, un douzième passage dans l’émission les 12 coups de midi, programme phare de TF1. Une série de succès lié à une aide de la production ? La jeune femme a décidé de réagir à ces accusations.

Le 19 juillet dernier, la jeune Caroline a signé une performance dans le jeu Les 12 coups de midi : elle est devenue maîtresse de midi. C’est plutôt rare tant les hommes ont l’habitude de dominer ce jeu, on pense bien sûr à Eric, le recordman mais aussi à Christian Quesada ou encore Antonin. L’émission présentée par Jean-Luc Reichmann réussi souvent aux hommes.

Un joli pactole pour Caroline

Le parcours de Caroline est formidable. En 12 participations, elle a déjà accumulé un joli pactole puisqu’elle a déjà récolté 42.250 euros. Une somme énorme qui permet déjà se faire plaisir et de s’offrir de jolis cadeaux. Mais ce gain important a tendance à la gêner : « C’est assez déstabilisant de cumuler autant d’argent, a-t-elle indiqué dans un entretien accordé au magazine TV Mag. Je n’ai jamais eu à gérer de telles sommes dans mon existence. Après l’émission, je me ferai certainement un peu plaisir dans des voyages que j’ai toujours rêvés de faire. […] J’ai aussi envie d’en faire profiter ma famille et mes proches ». Mais avant de pouvoir récupérer son gain, Caroline devra garder le cap pour faire grimper cette cagnotte.

Voir cette publication sur Instagram BRAVOOOO 🥳 Caroline 👍☀️🎶🕺🏽💕 @tf1 @endemol_shine Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 22 Juil. 2020 à 3 :44 PDT

Caroline favorisée ?

Caroline met tout en œuvre pour réaliser le plus beau parcours possible dans ce programme culte. Surtout concernant la fameuse Etoile Mystérieuse sur laquelle beaucoup de candidats se cassent les dents : « Entre les tournages, j’y réfléchis avec mes proches. J’ai toute une armée de petits cerveaux avec moi. C’est un travail commun. Cette Etoile est mon prochain but ». Et ce but, c’est seule que Caroline va l’atteindre sans coup de pouce de la production.

Certains téléspectateurs suggèrent que Caroline serait favorisée par les équipes qui s’occupe de produire l’émission. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs de favoritisme vont bon train. Mais Caroline rejette en bloc ces informations tronquées qui circulent. Les candidats se débrouillent seuls. « C’est très variable, enchaîne-t-elle durant sa récente interview. Il y a des questions simples et difficiles. Le curseur est différent selon les candidats. J’essaye de faire du mieux que je peux pour ne pas tomber dans les pièges, surtout durant des duels. Même si j’ai la chance de ne pas être trop souvent choisie, lorsque je le suis, je prends mon temps pour y répondre ». Une technique qui lui a plutôt souri.

Une émission très populaire

« Les 12 coups de midi » constituent l’une des émissions parmi les plus suivies du PAF. Le programme culte de TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann vient de fêter ses dix ans. A cette occasion, une émission a été organisée en prime time avec de nombreux anciens champions de l’émission comme Eric.