Caroline Margeridon a pris une décision radicale, elle raconte TOUT à propos de ses chirurgies esthétiques

Caroline Margeridon fait partie des stars de l’aventure Affaire Conclue. En effet, elle est l’une des acheteuses de l’émission et compte énormément de fans. Alors, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux pour la suivre. Et sur Instagram, Caroline Margeridon est encore plus nature que dans Affaire Conclue. Si cela lui vaut l’admiration de ses fans, cela suscite également plusieurs questions. Notamment sur son esthétique impeccable. Invitée dans l’émission de son ami, Jordan De Luxe, le 4 septembre dernier, Caroline Margeridon va faire le point sur les questions que ses fans se posent. Sans aucun tabou, elle évoque ses chirurgies esthétiques.

Caroline Margeridon ne fait pas dans la dentelle, elle va droit au but

Caroline Margeridon n’a pas de temps à perdre avec l’hypocrisie. Elle assume ses choix et ses opinions et préfère la franchise à toutes autre forme d’expression. Et sur les réseaux sociaux, elle est donc égale à elle-même. Une personne proche de ses abonnés qui ne se prend pas la tête. Ainsi, les abonnés de l’acheteuse d’Affaire Conclue ont le loisir de la découvrir dans son intimité du quotidien. En train de faire la cuisine, de bronzer au bord de la piscine ou de passer des moments privilégiés avec ses amis. Et à chaque fois, les fans de Caroline Margeridon sont épatés par sa forme physique. Pas une ride et un corps de rêve, ses fans veulent forcément connaître ses secrets.

C’est donc dans l’émission de Jordan De Luxe que Caroline Margeridon décide de faire le point à ce sujet. Car elle ne supporte pas que l’on tourne autour du pot, elle ne se permettra pas de le faire. Ainsi, elle évoque dans aucune honte les différentes techniques dont elle use pour rester au top d sa forme physique. Tout abord, Caroline Margeridon admet se faire faire des injections d Botox depuis l’âge de 35 ans. Elle explique que c’est pour cela qu’elle n’a pas de rides et elle est complètement fan du procédé. Enfin presque, car Caroline Margeridon a une peur irrationnelle des aiguilles. Mais pour ses injections annuelles, elle prend sur elle.

Des chirurgies esthétiques complément assumées

Aussi, elle va expliquer dans les détails pourquoi elle est aussi souvent complimentée lorsqu’elle apparaît en maillot de bain sur Instagram. La raison est toutes simple et encore une fois, l’acheteuse d’Affaire Conclue ne voit pas pourquoi elle devrait en avoir honte. Elle raconte alors à Jordan De Luxe qu’elle s’est faire opérée pour se faire poser des implants mammaires. Pour elle, cela ne change pas forcément grand chose, si ce n’est qu’elle peut dire adieu aux soutiens-gorges sans rougir. Caroline Margeridon n’en pouvait plus de voir ses abonnés se poser et se reposer les mêmes questions sous ses publications. Elle voulait donc leur apporter une réponse franche et sincère.

Avec sa participation dans l’Instant De Luxe, c’est donc chose faite. La célèbre antiquaire de France 2 n’a vraiment rien à cacher à ses fans. Et c’est sûrement pour cette raison qu’il l’apprécient autant. En effet, il est rare de faire la découverte de personnalités télévisées qui soient aussi sincères qu’elle. Pas de faux-semblants pour Caroline Margeridon. Elle n’a pas de temps à perdre à raconter des histoires ou à cacher la vérité. Elle est également rapidement agacée lorsque des polémiques se font jour autour d’elle. Car Caroline Margeridon privilégie la sincérité, l’honnêteté et la franchise. Ainsi, les rapports humains sont beaucoup plus simples puisque plus directs.

Caroline Margeridon est aussi belle que sincère

Dans Affaire Conclue, ce trait de sa personnalité est remarqué par ses fans. Avec Caroline Margeridon, les émissions sont plus gaies et festives. Son sourire illumine le plateau et elle est d’autant plus agréable que tout le monde sait qu’elle ne va pas se forcer. C’est un réel bonheur pour ses fans de pouvoir la voir dans Affaire Conclue car elle sait rester elle-même. Et sa personnalité séduit à coup sûr les téléspectateurs.

Affaire Conclue a de la chance de compter sur elle

Que les vacances étaient longues pout les habitués de l’émission. Mais heureusement, Caroline Margeridon et ses camarades sont tous de retour, ou presque, dans Affaire Conclue depuis plus d’un mois. Des soirées inédites et des épisodes incongrus s’ajoutent également à la routine du programme de France 2. Caroline Margeridon n’a donc pas fini de faire rêver ses fans. Sur Instagram ou à la télévision, l’acheteuse phare d’Affaire Conclue est plus en forme que jamais.

Ravie de partager des “scoops” avec son ami de longue date, Caroline Margeridon sait allier l’utile à l’agréable. Encore une fois, difficile de se tromper lorsque l’on est aussi sincère et franche qu’elle. Pas la peine de jouer un rôle et d’apprendre à s’y tenir, Caroline Margeridon reste elle-même dans toutes les circonstances. C’est certainement une des raisons qui fait que ses fans se sentent si proches d’elle. Elles qui adore les appeler “mes amours”, impossible de croire qu’elle ne elle pense pas sincèrement. Mais Caroline Margeridon a-t-elle encore des secrets à partager avec ses abonnés ? Il faudra rester attentif à son actualité pour les savoir.