Caroline Margeridon (Affaire Conclue) “abandonne” ses enfants sur un gros coup de colère (les raisons)

Caroline Margeridon a récemment participé à une émission qui l’a littéralement scotché. Elle a rencontré l’astrologue phare de Femme Actuelle, Marc Angel, qui a su lui faire des révélations étonnantes. Au cours de leur entretien, qu’elle partage sur son compte Instagram, l’acheteuse d’Affaire Conclue évoque ses enfants. Son fils et sa fille sont des personnes qu’elle aime d’un amour inconditionnel. Mais un beau jour, une colère la pousse à les quitter. LDPeople vous résume donc cette anecdote dans cet article. Mais rassurez-vous, Caroline Margeridon conserve d’excellents rapports avec ses “bébés”.

Caroline Margeridon explique comment elle “abandonne” ses enfants

Caroline Margeridon est une personnalité franche et aimante. Dans Affaire Conclue, elle sait se faire une place dans le cœur des téléspectateurs et de ses collègues rapidement. Depuis 2018, un an ou presque après le lancement de l’émission, elle est présente pour le plus grand bonheur du public. Sa notoriété ne fait que grandir depuis qu’elle a rejoint France 2. Sur Instagram notamment, elle cumule plus de 92 000 abonnés. Et d’après les révélations de l’astrologue de Femme Actuelle, son succès ne fait que commencer.

La vie de Caroline Margeridon commence très tôt à cause de sa grande soif de liberté. À seulement 15 ans, elle quitte le domicile familial et travaille pour gagner sa vie. Pour autant, ce n’est pas ce qu’elle souhaite pour ses enfants et elle les couve comme une véritable mère poule. Son fils et sa fille ont 22 et 23 ans, seulement 10 mois d’écart. Ils sont la prunelle de ses yeux et ils font tout ensemble. Cependant, elle décide un beau jour de les quitter pour vivre dans un autre appartement. Et c’est l’histoire que LDPeople vous raconte aujourd’hui.

Une anecdote incongrue qui se termine bien

En effet, il y a environ un an, elle rentre chez elle et découvre le désordre qu’ils ont encore une fois laissé dans la salle de bain. Cela déclenche chez elle une colère rare qui la conduit à s’acheter un appartement dans la nuit pour y déménager le plus rapidement possible. Caroline Margeridon dit alors qu’elle les “abandonne”. Mais en réalité, ils continuent de passer le plus clair de leur temps tous les trois. Sa fille travaille même avec elle, c’est dire à quel point l’acheteuse d’Affaire Conclue fait confiance à ses enfants.

Caroline Margeridon avait, dès la naissance de ses enfants, fait en sorte de mettre le logement qu’ils partageaient à leurs noms. Elle ne voulait pas qu’ils soient embêtés par des histoire de succession si il lui arrivait un malheur. C’est donc sans encombre qu’elle quitte le logement, les laissant vivre tous les deux. Mais comme elle l’avoue rapidement à Marc Angel, les enfants de Caroline Margeridon sont toujours fourrés chez elle.

L’entretien astrologique de l’acheteuse d’Affaire Conclue révèle également que de nombreux projets sont en route pour elle. Notamment une pièce de théâtre dansa laquelle elle a accepté de jouer. Sa volonté de faire rêver son public n’a pas de limites. Dans tout ce qu’elle entreprend, Caroline Margeridon s’amuse et n’a pas l’impression de travailler. C’est ainsi lorsque la passion tient les rennes !