Caroline Margeridon “Affaire conclue” en couple: dévoile sa rencontre très insolite avec son chéri

Mère de deux enfants, Caroline Margeridon a longtemps vécu célibataire. Mais aujourd’hui, c’est fini. Car depuis plus d’un an, elle vit en couple avec un homme Suisse dont elle veut taire encore l’identité. A nos confrères de Télé-Loisirs, elle a accepté cependant d’en dire plus sur sa rencontre avec son nouveau chéri.

Caroline Margeridon a vécu avec un jockey très célèbre, Gérald Mossé. “On m’alpaguait dans la rue, ‘vous êtes la femme de Gérald Mossé on a besoin de sous'”, confiait-elle à Télé-Loisirs en juin dernier. Au départ, ça peut paraître grisant. Mais détrompez-vous ! “Ce qui a été dur est le nombre de gens qui m’appelaient pour me demander le Tiercé mais je n’y comprenais rien ! Ils voulaient que je donne des tuyaux”, racontait-elle ainsi sur le plateau de Non Stop People. Un souvenir “terrible”, confessait-elle alors.

Avec cet ex, l’acheteuse d’Affaire Conclue a la chance d’entretenir de très bonnes relations. “On s’entend hyper bien (…) C’est le jockey qui gagne encore le plus de courses au monde”. Mais pourtant, la belle brune n’a pas eu la vie en rose. En effet, lorsqu’elle a mis au monde ses deux enfants, Alexandre et Victoire, Gérald Mossé doit s’expatrier à Hong-Kong. Ses bébés n’ont alors que que 6 et 12 mois. Autrement dit, elle a dû les élever seule. Mais caroline Margeridon n’y voit que des avantages.

“J’ai eu la chance d’élever mes enfants seule, parce que leur père, jockey de profession, est parti vivre à Hong Kong quand ils avaient 9 et 18 mois… ce qui m’a bien arrangée !”, avait-elle ainsi déclaré dans les colonnes de Télé-Loisirs en janvier 2020. Au moins, elle aura pu tisser avec ses enfants des liens très forts. Aujourd’hui, Alexandre et Victoire, respectivement âgés de 22 et 21 ans, travaillent d’ailleurs comme elle au marché Biron, aux puces de Saint-Ouen !

Peu d’hommes avaient depuis lors traversé sa vie jusqu’à il y a un an. Le destin tient à peu de choses, comme aime le rappeler la collègue de Sophie Davant. “J’ai un ami – Daniel Lauclair – qui organise depuis 17 ans des concours de pétanque à Paris une fois par an. Je n’y vais jamais car, si j’adore recevoir, je n’aime pas trop aller chez les autres. Je ne sais pas pourquoi, là, je décide d’y aller, un peu à contrecœur et des boulets au pied.”

Effectivement, rien ne laissait penser qu’une histoire d’amour allait avoir lieu ce jour-là ! Dans le podcast Parents d’abord de Télé-Loisirs, l’acheteuse d’Affaire conclue a pourtant détaillé son coup de coeur pour un charmant homme suisse ! Au sein de la rédaction de LDpeople, la suite de son récit nous a beaucoup touchés !

“En arrivant, je tombe sur ce garçon, je lui dis bonjour et je lui fais un câlin. Le mec me regarde et se dit : ‘Elle est bizarre, celle-là’. Car je suis très tactile et lui ne l’est pas du tout. Au bout d’un an et demi, il est surpris parce qu’il m’attrape la main. On était le jour et la nuit. En plus, je croyais qu’il était homosexuel“, raconte-t-elle. Pourtant, ces deux-là passeront la soirée ensemble… jusqu’au petit matin !