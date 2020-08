Caroline Margeridon Affaire conclue pose sans vêtements en vidéo, véritable buzz sur la toile!

Caroline Margeridon, la célèbre acheteuse d’Affaire conclue l’émission qui cartonne sur France 2 présentée par Sophie Davant, partage une photo de ses vacances dans un très joli maillot deux pièces d’un blanc immaculé. Une publication qui a fait le buzz pour la brocanteuse devenue une véritable star.

Si aujourd’hui elle est devenue une figure emblématique du petit écran et plus particulièrement des après-midi de France 2, Caroline Margeridon a de nombreuses autres activités. Si elle est une figure bien connue du monde de la brocante et des antiquités, en étant notamment l’organisatrice de nombreux salons d’antiquités et d’art contemporain à Paris, elle possède encore bien d’autres cordes à son arc. Véritable femme d’affaires, elle est également à la tête d’une entreprise de gardiennage et d’une agence de voyage, Mille et une nuits by Caroconnection.

Du côté de la télévision, c’est en 2016 que les téléspectateurs ont pu découvrir son visage notamment grâce à l’émission, Box aux enchères, diffusée sur D8 (aujourd’hui C8) et dans Paris est à vous sur BFM Business. Depuis 2017, elle est devenue l’une des acheteuses de la célèbre émission Affaire conclue. Au côté de Pierre-Jean Chalençon qui vient de quitter le programme, de Julien Cohen, Caroline Pons, Damien Tison ou encore de Gérald Wathelet, Caroline Margeridon est devenue une vraie célébrité. Elle compte d’ailleurs un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux qui la suivent avec assiduité.

Toujours prête à faire par d’elle, Caroline Margeridon postait sur son compte Instagram ce vendredi 31 juillet 2020, une vidéo où elle pose en bikini dans un jardin du sud de la France. Une séquence qui avait pour but d’annoncer son arrivée sur le célèbre réseau social Tik–Tok. Elle profitait donc de ses vacances à Salon-de-Provence, chez l’une de ses amies, l’humoriste Zize, pour continuer à communiquer avec ses fans qui n’ont pas manqué de réagir en nombre pour féliciter l’acheteuse d’Affaire conclue pour ses formes parfaites. Dans un très joli maillot de bain blanc, la brocanteuse prend la pause en affichant un ventre hyper plat et une généreuse poitrine. » Mais quelle beauté ! « , « Je ne vous ai jamais vu en maillot de bain, mais là, c’est une affaire conclue « , » un corps de rêve » sont quelques exemples de commentaires que l’on pouvait lire sous la publication de la business woman qui n’arrête pas de multiplier les projets.

En plus de toutes ses activités à la télévision et dans le monde du voyage ou dans l’événementiel, Caroline Margeridon est aussi l’heureuse propriétaire d’une boutique de brocante aux célèbres puces de Saint-Ouen. Un endroit où elle dit se sentir bien et où elle a tissé des liens d’amitié dans un quartier qui lui tient particulièrement à cœur.

Âgée de 53 ans, Caroline Margeridon avait donc décidé de s’afficher sans tabou dans une tenue légère et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est tout simplement splendide. Le temps semble se comporter comme un véritable gentleman avec elle, et malgré la cinquantaine, elle affiche un corps parfait. Le temps ne semble donc pas avoir d’emprise sur la femme d’affaires. Maman de deux enfants, Caroline Margeridon semble être parfaitement heureuse et épanouie et respire réellement la joie de vivre.