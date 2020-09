Caroline Margeridon (Affaire conclue), s’affiche sans vêtements au bord de sa piscine, les internautes s’affolent

Comme à son habitude, Caroline Margeridon a fait monter la température sur les réseaux sociaux. L’acheteuse d’Affaire Conclue a posté une nouvelle photo d’elle en 2 pièces pour le plus grand plaisir des internautes.

Caroline Margeridon victime d’infidélités

Pour les biens d’une interview chez nos confrères de Gala, Caroline Margeridon est revenue sur sa vie amoureuse. Si elle a désormais retrouvé l’amour avec un certain Pascal, tout n’a pas été aussi facile que ça pour la jeune femme. En effet, la désormais célèbre acheteuse d’Affaire Conclue a divorcé il y a maintenant deux ans de l’avocat pénaliste Jean-Marc Fedida à cause d’une infidélité : “Si on couche avec une autre, j’aime autant qu’on rompe, c’est quelque chose que je ne supporte pas“, a-t-elle notamment déclaré.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Caroline Margeridon subit les infidélités des hommes puisque par le passé, elle avait déjà été trompée par le jockey Grérald Mossé, le père de ses enfants : “J’ai aussi quitté le père de mes enfants à 33 ans, mes petits sous le bras une nuit à 4 heures du matin quand je me suis aperçue qu’il me trompait. Il était fortuné, remportait tous les prix de Diane. J’avais une vie de rêve. Je n’ai pas voulu de son argent“. Finalement, l’acheteur d’Affaire Conclue a du s’occuper seule de ses enfants.

Caroline fait monter la température avec son 2 pièces

A 53 ans, Caroline Margeridon n’a rien a envier aux plus jeunes. En effet, l’acheteuse d’Affaire Conclue a un corps que beaucoup de femmes de cet âge aimeraient avoir. D’ailleurs elle a déclaré il y a quelques jours à L’instant de Luxe sur Non Stop People : “Au niveau du physique, soyons honnête, j’ai du pot. Effectivement pendant les vacances, je me suis amusée à faire pas mal de vidéos un peu ’privées’. Je ne sais pas cuisiner mais j’ai fait des sardines en 2 pièces. Moi, je fais des vidéos, je les balance et je ne les regarde pas. Les gens se sont rendus compte que j’avais un décolleté qui est plutôt chouette. Eh bien, j’ai refait mes seins ! Je n’en ai rien à faire de le dire !”.

La dernière vidéo que Caroline Margeridon ne va pas faire changer d’avis les internautes. En effet, la jeune femme a posté une nouvelle publication d’elle en 2 pièces sur son compte Instagram. Et comme d’habitude, ses abonnés en ont pris plein les yeux : “Mais quel body !“, “Superbe“, “La plus magnifique sirène”, “Une véritable déesse” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Voilà qui est dit.