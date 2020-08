Caroline Margeridon au plus mal, elle est endeuillée par la perte d’un être très cher

Caroline Margeridon perdait un de ses proches amis le 28 mai dernier. Avec le retour des épisodes inédits d’Affaire Conclue, c’est l’occasion de revenir sur ce drame que traversait l’une des acheteuses vedettes de l’émission. En effet, Caroline Margeridon paraît incapable de ne pas faire preuve de bonne humeur. Mais la vie réserve son lot de tragédies à chacun d’entre nous. Que nous soyons célèbre ou non, une personne heureuse ou non, nous avons tous à apprendre à vivre avec le négatif. Caroline Margeridon était donc en deuil le 28 mai dernier. Voyons comment elle a vécu ce traumatisme et réussi à reprendre le cours de sa vie et à retrouver son sourire iconique.

Caroline Margeridon est de retour dans Affaire Conclue

Caroline Margeridon est l’une des acheteuses favorites du public d’Affaire Conclue. En effet, elle est toujours souriante et bienveillante envers tous. Elle aime appeler tout le monde ses “amours” et ne lésine pas sur les marques d’affection. Un caractère pour le moins attachant, autant pour son entourage que pour les public d’Affaire Conclue.

Cela fait maintenant trois ans qu’elle a rejoint la famille d’Affaire Conclue. Avec Sophie Davant en tant que présentatrice, elle a trouvé en elle une amie. Mais il faut dire que Caroline Margeridon se fait des amis partout où elle va. Alors, difficile de dire qui n’est pas son ami sur le plateau d’Affaire Conclue. Cependant, il ne faudra pas y voir un manque de sincérité de sa part. En effet, Caroline Margeridon est de ses personnes qui aiment et qui ne se posent pas un milliard de question avant de se montrer sympathiques.

Un drame venait compromettre le bonheur qui rayonne en général de sa personne

Mais Caroline Margeridon a beau prendre soin de ses amitiés, elle ne peut pas empêcher les drames du destin. Le 28 mai dernier, elle fait les frais de la perte d’un être cher. Un de ses nombreux amis tire sa révérence, perdant le combat contre le Covid-19. Il s’agissait de Claude Goasguen et Caroline Margeridon annonçait à ses fans sa disparition sur Instagram.

Claude Goasguen était un député. De 1993 jusqu’à sas mort, il était un des membres de l’Assemblée Nationale. L’ami de Caroline Margeridon était également maire du 16e arrondissement de Paris du 29 mars 2008 au 11 juillet 2017. Mais ce n’est pas tout des postes qu’a occupé cet homme politique français. En effet, il était enfin ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Citoyenneté, sous la présidence de Jacques Chirac. Une mission qui lui incombait du 18 mai au 7 novembre 1995.

Le journal Paris Match expliquait que Claude Goasguen était mort d’une crise cardiaque. Hospitalisé au service de réanimation des suites de sa contamination au Covid-19, Claude Goasguen luttait depuis le 24 mars. Et c’est en sortant du coma qu’il aurait été frappé par un arrêt cardiaque.

Caroline Margeridon affronte ce drame et ne se laisse pas abattre par le chagrin

Caroline Margeridon est forcément très affectée par le décès de son ami. Tant et si bien qu’elle partage sa peine avec ses abonnés sur Instagram. Car elle sait qu’entre elle et ses fans, il n’y a que de l’amour. Alors, elle cherche certainement un peu de réconfort auprès d’eux. Les abonnés de Caroline Margeridon ne sont pas tous au courant de qui est cette personne. Mais qu’importe, les messages de condoléances et de soutien à l’acheteuse d’Affaire Conclue abondent.

Heureusement pour Caroline Margeridon, elle est bien entourée. Dans la vie et dans sur les réseaux sociaux, elle trouvera toujours une épaule pour pleurer ou une oreille attentive. C’est ainsi qu’elle peut reprendre doucement le cours de sa vie et faire le deuil de son cher ami. En effet, seul le temps est capable d’apaiser le chagrin de la disparition d’un être aimé. Et l’acheteuse d’Affaire Conclue a la chance de compter sur ceux qui restent pour la soutenir dans cette épreuve.

Les dernières vacances de Caroline Margeridon lui font alors le plus grand bien. Elle peut se ressourcer auprès de ceux qu’elle aime et voyager à travers la France, et au-delà, dans des endroits fabuleux.

Ses ressourcer près des siens est essentiel

En famille ou entre amis, Caroline Margeridon ne manque pas d’entourage. Une bonne chose pour elle qui aime répandre la joie et la bonne humeur. En effet, c’est un trait de sa personnalité qui ne prend pas de vacances. Et c’est donc une très saine façon de laisser reposer en paix son ami disparu. Car Caroline Margeridon s’entoure toujours de personnes qui aiment la vie. Alors, quelle belle façon de rendre hommage à une personne disparue que de continuer à vivre et de la faire vivre dans nos souvenirs.

Caroline Margeridon semble, en tout cas en apparence, remise de cette terrible tragédie. Elle ne sait que trop bien que la vie est trop courte pour al passer à pleurer. Et pour Affaire Conclue, elle ne saurait se permettre de priver les fans de son sourire ravageur ou de sa bonne humeur communicative.