Caroline Margeridon: Cette somme astronomique qu’elle regrette d’avoir dépensée, “J’en aurai pleuré”

Caroline Margeridon est aujourd’hui une véritable star. En effet, la brocanteuse et amatrice d’art connaît un grand nombre de fans depuis son arrivée dans Affaire conclue sur France 2. Dès qu’elle est présente sur le plateau, elle se montre d’ailleurs féroce lorsqu’il s’agit d’acquérir des objets qui lui plaisent. Pourtant, il lui arrive de se laisser gagner par la fièvre des enchères. Notamment lors d’une émission, qui aura été pour elle, une véritable folie ! LD People revient sur les déclarations de la belle quinquagénaire.

Caroline Margeridon : dépassée par les événements !

Une vente record

Caroline Margeridon est une antiquaire dotée d’une grande expérience. Ainsi, elle fait véritablement partie des personnages emblématiques des puces de Saint-Ouen. À la tête de plusieurs entreprises, l’acolyte de Sophie Davant est également une femme d’affaires reconnue. Dès lors, il est rare qu’elle se laisse dépasser par ses émotions. En véritable connaisseuse, elle sait ce qu’elle achète et surtout à quel prix ! Pourtant lors d’une émission d’Affaire conclue, tout s’est véritablement précipité.

Dans une récente interview, Caroline Margeridon se souvient de cet achat encore mémorable. ” Une fois, j’ai fait l’acquisition d’un buste de Napoléon pour 21 000 euros “. Cependant, quelque temps après avoir scellé le pacte avec la vendeuse, Caroline Margeridon se rend compte qu’elle aurait pu obtenir cet objet pour une somme bien inférieure. ” J’en aurai pleuré ! Mais c’est le jeu “. LD People vous explique pourquoi Caroline Margeridon s’en veut.

Ni remords, ni regrets

Sur le plateau d’Affaire conclue, les enchères peuvent parfois s’envoler. En effet, les acheteurs peuvent avoir un véritable coup de foudre par les pièces proposées par les candidats. Lors de la présentation de ce buste napoléonien, cela semble avoir été le cas pour Caroline Margeridon. Dès lors, elle a décidé de sortir son chéquier et de dépenser une somme folle. Mais dans les coulisses, elle apprendra à plus tard qu’elle aurait pu acquérir cette pièce pour beaucoup moins chère. En effet, la vendeuse n’en attendait pas autant. Pourtant, Caroline Margeridon ne regrette pas cette acquisition. Car cela fait partie du métier, mais également du principe de l’émission. D’ailleurs, la vedette du programme est toujours très heureuse de participer au carton quotidien de France 2.

” C’est une émission ludique. On rit beaucoup et en même temps, on apprend des tas de choses. Les expertises sont sérieuses, et les objets à vendre racontent l’histoire de l’art et l’histoire en général. Quoi de mieux que de comprendre le monde à travers de simples objets ? “. D’ailleurs, l’acheteuse d’Affaire conclue rappelle que rien n’est factice sur le plateau. ” Nous sommes des antiquaires qui achètent pour de vrai “. Grâce à sa participation à l’émission, Caroline Margeridon peut en plus se vanter d’être l’une des acheteuses les plus suivies du célèbre programme. D’ailleurs, ces réseaux sociaux sont là pour en témoigner. Au fil des années, la reine des puces de Saint-Ouen s’est véritablement forgé une communauté de fans qui lui sont toujours très fidèles. Alors, en définitive, la star de France 2 n’a aucun remord ni aucun regret lorsqu’elle se laisse aller, lors d’une vente.