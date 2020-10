Caroline Margeridon : Choc! Elle déclenche une polémique en posant avec Bob Sinclar

Ce dimanche 4 octobre très pluvieux à Paris, Caroline Margeridon a fait plaisir à ses abonnés en postant une photo où elle figure radieuse aux côtés du DJ Bob Sinclar. Mais la merveilleuse quinquagénaire a aussi déçue bon nombre d’entre eux en apparaissant sans masque chirurgical…

Pour Caroline Margeridon, la blonde et célèbre acheteuse d’Affaire conclue, les préceptes de ce genre semblent un peu difficile à intégrer.

Il y a quelques jours, c’est le commissaire-priseur Harold Hessel et l’animatrice Sophie Davant qui avaient fait scandale sur un cliché où apparaissaient plusieurs acheteurs de l’émission.

En effet de nombreux nouveaux cas de contaminations explosent dans le pays, et c’est sans masque que tout ce petit monde avait prix la pause et sans se soucier des mesures sanitaires se base comme la distanciation sociale.

Les téléspectateurs étaient donc soucieux de les voir donner le bon exemple : « Nous, on nous bassine avec la distance, les masques… Et là je vois que tout est permis. Avez-vous un antidote ? », « Curieux… Où sont les masques ? Vous n’êtes pas censés montrer l’exemple en tant que personnes publiques ? », « Et les masques vous oubliez !!! », « Superbe photo mais où sont les masques et les distances barrières ? Vous allez devenir un cluster », « La distanciation et le masque… Pour les autres c’est ça ? » Ont-il lâché.