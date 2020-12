Caroline Margeridon, élevée ”dans des 5 étoiles“, ses rares confidences sur son enfance dans le luxe et l’opulence

Devenue célèbre grâce à son rôle d’acheteuse dans Affaire conclue, Caroline Margeridon est aujourd’hui très appréciée des médias. D’ailleurs, elle est régulièrement interviewée par la presse autour de sujets bien différents. Aujourd’hui, la célèbre brocanteuse parle avec bonheur de son fils Alexandre et de sa fille Victoire. Mais elle profite également de l’occasion pour parler de sa propre enfance. Et de toute évidence, celle-ci s’est déroulée dans un confort assez surprenant. LD People revient sur les déclarations de la quinquagénaire issue d’une famille très fortunée.

Caroline Margeridon : élevée ” dans des 5 étoiles “

Une vie faite de haut et de bas

Aujourd’hui, Caroline Margeridon est une femme très heureuse. Car elle semble avoir tout pour être satisfaite dans la vie. Du côté de sa vie privée, l’amour est toujours au rendez-vous. En effet, elle serait en couple avec un nouvel homme à ses côtés. Mais avant cette jolie rencontre, elle est restée durant de longues années avec un célèbre jockey nommé Gérald Mossé. Ainsi, Alexandre 23 ans et Victoire 22 ans aujourd’hui, sont le fruit de cette union. Dans cette interview accordée à Télé Loisirs, Caroline Margeridon se dit très satisfaite du parcours accompli jusqu’à ce jour.

La brocanteuse de France 2 est aussi très fière d’avoir pu offrir une existence confortable à ses enfants. Même si durant une longue période, cela n’a pas toujours été facile. D’ailleurs, l’une de ses plus grandes motivations dans la vie a toujours été de rendre ses enfants heureux. Elle semble donc prête à tout faire pour eux. Au point d’ailleurs de leur donner son nom. Car pour Caroline, le patronyme Margeridon est très important. Mais elle avoue avoir connu également des épreuves difficiles. Notamment après sa séparation avec le célèbre sportif. LD People vous explique comme la fille de notable s’est retrouvée sans rien !

D’étonnants revirements de situation

Lorsqu’elle quitte son mari, Caroline Margeridon connaît une passe très difficile. ” Quand j’ai quitté le père de mes enfants, je suis partie avec rien, à 4 h du matin. Avec deux valises sous le bras et mes couffins “. Évidemment, cette traversée du désert s’est révélée compliquée à gérer. Surtout que la célèbre brocanteuse a toujours eu l’habitude de vivre dans une certaine opulence. En effet, elle a grandi dans des 5 étoiles. ” J’avais des parents qui nous ont élevés dans le luxe “. Dès lors, la maman de deux enfants vit cette situation difficilement. Dans cette interview, elle décrit son environnement lorsqu’elle est jeune.

Caroline Margeridon parle de ce ” grand-père incroyable qui avait une grosse entreprise avec 4 000 employés “. Elle fait donc la description d’un monde sans le moindre souci financier. ” On avait des chevaux de polo, une maison à Deauville “. Pourtant, la brocanteuse de France 2 précise que ses parents lui ont donné des valeurs importantes dans la vie. ” Ce n’est pas l’argent qui fait l’éducation “. D’ailleurs, elle précise avoir manqué d’argent après son divorce. Mais à force de courage, elle a finalement réussi à surmonter ces moments difficiles. Car son père et sa mère l’ont habitué avoir conscience des réalités. “ On allait aussi dans des routiers “.