Caroline Margeridon: La douloureuse confidence sur sa maman qui a disparu, elle ne la voit plus du tout !

Caroline Margeridon est l’une des stars de l’émission Affaire Conclue de France 2 et fait le bonheur des téléspectateurs chaque après-midi. Mais derrière son sourire, se cache plusieurs blessures et notamment une. Explications.

Caroline Margeridon ne parle plus à sa maman depuis près de trente-ans

Plutôt très discrète sur sa vie intime, Caroline Margeridon a pris la peine de se livrer pour les biens d’un reportage qui paraîtra dans Gala. L’acheteuse d’Affaire Conclue se laisse aller à quelques confidences concernant ses enfants, sa passion pour les objets, mais également sur ses blessures qui se cachent derrière son éclatant sourire. En effet, l’acolyte de Julien Cohen ou encore Alexandra Morel confie avoir depuis toujours eu un manque cruel à gérer : celui de sa maman.

Affaire conclue : la douloureuse confidence de Caroline Margeridon au sujet de sa mère qu’elle ne voit plus https://t.co/YR6vnCWVqy — chantal pecher (@chantalpecher1) October 23, 2020

Si Caroline Margeridon explique qu’elle a hérité de la passion pour les antiquités de sa maman (qui était brocanteuse de profession), elle déclare également qu’elle ne lui avait plus adressé la parole depuis près de 30 ans. La raison est simple, elle ne s’occupait que très rarement de ses enfants : “Elle a eu ma grande soeur à 16 ans, mon autre soeur à 21 ans et moi à 22 ans. Elle était très jeune pour assumer son rôle de maman. Elle avait une passion pour le jeu. J’ai eu tendance à inverser les rôles, à me prendre pour sa mère. Je me suis assumée très tôt, je n’ai pas eu d’adolescence”.

Caroline Margeridon est très proche de ses deux enfants

Et évidemment avec un mère très éloigné, Caroline Margeridon ne voulait absolument ne pas faire les mêmes erreurs. Ainsi, l’acheteuse d’Affaire Conclue est aujourd’hui très proche de ses deux enfants (Victoire, 22 ans et Alexandre, 23 ans), qu’elle considère comme “sa raison de vivre” : “J’ai eu la chance d’élever mes enfants seule, parce que leur père, jockey de profession, est parti vivre à Hong Kong quand ils avaient 9 et 18 mois… Ce qui m’a bien arrangée ! Ils étaient tout le temps avec moi. Leurs copains vivaient chez moi et partaient en vacances avec nous“.

Caroline Margeridon dévoile une rare photo avec ses deux enfants https://t.co/gRwF3a2hsB — ptite dame (@OurselSylvie) October 1, 2020

Cette relation est tellement fusionnelle que les deux enfants de Caroline Margeridon ont décidé de suivre ses traces d’un point de vue professionnelle. En effet, dans les colonnes de Gala, on apprend que Victoire et Alexandre “ont chacun une boutique pas loin de leur maman dont ils portent le nom”. Mais mieux encore, la maman poule ne peut pas s’empêcher une seule seconde de ne pas les voir : “On vit ensemble, on part en vacances ensemble, on dîne ensemble… À moins de 4 mètres, on est en apnée, avec mes enfants“. Une vraie belle relation donc.