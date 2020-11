Caroline Margeridon: La célèbre acheteuse d’Affaire conclue vit un véritable drame

Caroline Margeridon vit des moments très douloureux. Malgré son chagrin, elle trouve la force de partager son émotion avec ses fans. En effet, un terrible deuil vient de la frapper. Sur son compte Instagram, l’acolyte de Sophie Davant raconte sa tristesse à ses fans. Et pour cause, elle a eu la douleur de perdre un homme cher à son cœur.

Caroline Margeridon pleure la mort d’un proche…

Un bonheur entaché par le décès d’un homme irremplaçable

Incarnant une certaine joie de vivre, la brocanteuse a perdu un peu de sa bonne humeur. Car récemment, un événement tragique l’a véritablement marqué. Pourtant, en général, la reine des puces de Saint-Denis est d’un naturel plutôt jovial. Bien que pour l’instant, elle n’ait pas vraiment le cœur à rire. Dans la vie, des êtres qui vous sont chers partent et vous êtes inconsolable. De fait, c’est exactement l’état d’esprit du moment de star de France 2. Depuis la notoriété apportée par Affaire Conclue, la belle quinquagénaire compte un grand nombre de fans. D’ailleurs, Caroline Margeridon est rapidement devenue un des piliers de l’émission. Aux côtés de Julien Cohen, Alexandra Morel, Stéphane Vanhandenhoven ou encore Bernard Dumeige, cette passionnée d’art est une femme de tempérament. Malgré une certaine douceur, elle est aussi capable se montrer féroce quand les enchères commencent. C’est pourquoi, le public est assez unanime à son sujet. Caroline Margeridon est l’une de leurs acheteuses favorites !

Pourtant, hormis l’engouement pour sa personne, elle a également été au centre de plusieurs polémiques récemment. Notamment à cause de son célèbre clash avec Pierre-Jean Chalençon. Mais en dépit de cet événement, les téléspectateurs de France 2 sont toujours aussi fans de la jolie blonde. De plus, Caroline Margeridon peut se vanter d’être une femme heureuse en affaire. Car elle est aujourd’hui à la tête de plusieurs sociétés. Tout pourrait donc paraître idyllique dans l’existence de Caroline. Mais un malheur l’a frappé. Et elle reste inconsolable.

Beaucoup plus qu’un ami, un homme qui compte

” Aujourd’hui je suis malheureuse mes amours. Au revoir mon ami. RIP@claudegoasguen “. Ainsi, c’est par ces mots très émouvants que Caroline Margeridon a rendu hommage à un homme qui a beaucoup compté pour elle. Sur ce cliché publié sur son compte Instagram, la proximité entre eux saute véritablement aux yeux.

Décédé le 28 mai dernier d’une crise cardiaque, Claude Goasguen a laissé un grand vide. Et pour cause, l’ancien maire du 16e arrondissement de Paris pouvait se vanter d’avoir beaucoup d’amis. De plus, sa mort en pleine période de la pandémie, a empêché certains proches d’honorer son départ. Bien décidée à ne pas oublier cet homme d’exception, cet homme de pouvoir, Caroline Margeridon a salué sa mémoire. Mais si depuis ce décès l’acheteuse de France 2 est très triste, elle peut compter sur un soutien sans faille. Car la plupart de ses fans sont visiblement prêts à la soutenir en toutes circonstances. D’ailleurs, cette publication a récolté un grand nombre de commentaires.” Un homme bien. J’espère qu’un hommage lui sera rendu. Mes sincères condoléances à vous “, ” Paix à son âme, je suis là Caroline bisous “. De toute évidence, l’acheteuse d’Affaire Conclue dispose d’une communauté prête à la soutenir, en toutes circonstances… Et, en cas d’un nouveau chagrin, elle sait maintenant où trouver du réconfort !