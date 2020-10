Caroline Margeridon: Métamorphose, chirurgie, sa nouvelle poitrine! Elle ne le cache pas!

Caroline Margeridon est l’une des acheteuses d’Affaire Conclue que les fans de l’émission préfèrent. Souriante, drôle, aimable, jolie et sympathique, elle est l’une des stars du programme. Mais elle est aussi une négociatrice redoutable ainsi qu’une personne honnête qui n’a pas froid aux yeux. Autant de qualités que ses fans apprécient chez elle. Mais cela permet aussi à Caroline Margeridon d’aborder des sujets parfois jugés tabous. En effet, elle n’a pas honte de parler de son augmentation mammaire par exemple. Invitée sur le plateau de Non Stop People, elle en dit plus.

Caroline Margeridon cède à l’appel de la chirurgie esthétique

Caroline Margeridon était reçue sur le plateau de Jordan De Luxe. Les deux compères sont des amis hors des caméras. Ainsi, les téléspectateurs pourraient croire qu’il a certainement été plus facile pour elle d’aborder un sujet si personnel. Mais ceux qui la connaissent bien savent qu’elle aurait pu aborder ce sujet avec n’importe qui. En effet, Caroline Margeridon ne donne pas dans l’hypocrisie ou dans les faux semblants. Elle assume ses choix et les revendique fièrement. Alors, lorsqu’il s’agit de parler de son apparence, elle ne nie pas avoir opter pour une mise en beauté en passant par la case chirurgie esthétique.

C’est au mois de juillet de cet été que Caroline Margeridon décide de se faire opérer. Une augmentation mammaire permettait à l’acheteuse d’Affaire Conclue de se sentir encore mieux dans sa peau. Déjà fière de son allure, il ne lui manquait plus que ça pour se trouver encore plus jolie. Son apparence peut paraître surfaite pour ceux qui ne connaissent passion caractère. Mais elle affirme ne pas correspondre à la première impression qu’elle peut donner d’elle. Caroline Margeridon est une personne qui aime prendre des décisions. Indépendante et travailleuse, elle est fière de se dire que ce qu’elle possède n’est que le fruit de ses efforts.

Bien dans son corps, elle accepter de parler de tous les sujets sur lesquels elle se fait interroger

Lors d’une interview pour Gala, Caroline Margeridon réitère ses propos. Elle ne manque pas non plus de parler de son augmentation mammaire et de sa façon d’être. Son caractère ne peut que plaire aux téléspectateurs d’Affaire Conclue. À travers son attitude se descelle une sensibilité unique et un tempérament tout aussi rare. Droite dans ses bottes et en phase avec ses envies, Caroline Margeridon s’attire la sympathie de tout un public. Sur Instagram, ils sont des milliers à prendre de ses nouvelles au quotidien. Et la star prend régulièrement le temps de répondre à ses fans.

Pour parler d’Affaire Conclue, de son métier de brocanteuse ou parfois de sa vie privée, Caroline Margeridon passe par les réseaux sociaux. Aussi, ses fans adorent discuter avec elle, l’admirer ou simplement se renseigner sur son actualité. Un rapport amical qui dure et qui ne va pas s’arrêter de sitôt.