Caroline Margeridon : PHOTO RARISSIME, dévoile ses deux grands enfants sur la toile !

Ce mardi 29 septembre 2020, Caroline Margeridon soufflait ses 54 bougies. Pour l’occasion, elle a réuni ses deux enfants Alexandre et Victoire. Et elle a partagé ce moment familial avec ses followers sur Instagram.

Caroline Margeridon ne montre pas ses progénitures sur Instagram comme d’autres célébrités peuvent le faire au quotidien. Elle a réservé ce cliché pour une occasion très spécial. Elle célébrait en effet son anniversaire ce mardi 29 septembre 2020. Pour ce délicieux moment, elle s’est entourée de sa fille Victoire et de son fils Alexandre.

Redoutable business woman côté public, maman poule côté privé

Le public l’a découverte dans Affaire conclue. Dans cette émission de France 2, l’acheteuse Caroline Margeridon se révèle être une redoutable business woman. Si en public, elle sait jouer les gros bras, il n’en est rien dans sa vie privée. En effet, avec ses enfants, Caroline Margeridon joue à la vraie maman poule.

“J’ai eu la chance d’élever mes enfants seule ».

La co-équipière de Sophie Lavant s’était confiée dans les colonnes de Télé-Loisirs il y a quelques mois : “J’ai eu la chance d’élever mes enfants seule, parce que leur père, jockey de profession, est parti vivre à Hongkong quand ils avaient 9 et 18 mois… ce qui m’a bien arrangée ! Ils étaient tout le temps avec moi. Leurs copains vivaient chez moi et partaient en vacances avec nous“.

Caroline Margeridon: La brocanteuse rayonnante dans un magnifique crop top noir

Le lendemain de son anniversaire, la belle blonde a donc partagé ce moment complice à sa communauté de fans. Sur la photo, on peut voir son fils Alexandre, le plus grand des trois, entouré de sa maman et de sa sœur. La brocanteuse a choisi une tenue noire avec un crop top.

“Avoir ses enfants, ma Vie, mes Amours pour fêter mon anniversaire (…) juste le bonheur”

“Avoir ses enfants, ma Vie, mes Amours pour fêter mon anniversaire et aujourd’hui celui de ma fille… juste le bonheur, mille câlin, merci à tous pour vos adorables messages” a-t-elle immortalisé sur son compte. Caroline Margeridon avait l’air plus rayonnante que jamais.

“Votre fille vous ressemble comme deux gouttes d’eau“

Les internautes ont tous craqué quand ils ont découvert le cliché. Parmi les commentaires, on pouvait lire notamment : “Vous êtes trop mignons !“, “Votre fille vous ressemble comme deux gouttes d’eau” et encore “Quelle jolie complicité“. Caroline Margeridon peut effectivement se féliciter de cette petite famille qui semble vraiment soudée.