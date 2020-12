Caroline Margeridon poste un très rare cliché d’elle plus jeune les internautes sont conquis!

À l’occasion de l’anniversaire de la chanteuse Régine, Caroline Margeridon a posté une photo d’elle et de son amie qui date d’il y a près de 35 ans. Si vous regardez bien la photo, vous pouvez alors constater qu’elle n’avait pas changé. Pas de panique, la rédaction de LD People va vous montrer.

Caroline Margeridon hausse le ton, elle ne se fait pas entretenir

Dans un entretien chez nos confrères de Closer, Caroline Margeridon a souhaité mettre les points sur les i à ses détracteurs, assurant qu’elle était totalement indépendante financièrement : “Je suis consciente que j’intrigue. Je roule en Porsche et porte toujours un sac de luxe. Tout le monde pense que les hommes m’entretiennent, mais c’est faux” commence-t-elle par dire. Elle poursuit et déclare qu’elle doit sa réussite à elle-même :“Je n’ai pas besoin d’eux. Je travaille beaucoup et je n’ai pas volé mon train de vie. Certes, j’ai toujours vécu dans le luxe grâce à mes parents, mais j’ai hérité les dettes ! Je suis authentique et j’assume tout ce que je suis”.

Et justement, même si elle assume complètement ce qu’elle est, Caroline Margeridon déclare aussi que si elle se voyait dans la rue, elle ne pourrait pas s’apprécier : “Mes amis m’appellent ‘3B’ : trop blonde, trop bijoutée et trop bronzée. Tout ce que je déteste. Je suis l’antithèse de mon physique… Si je me voyais marcher dans la rue, je me traiterais de connasse”. Un vrai décalage entre la réalité et la pensée.

Caroline Margeridon poste une photo d’elle d’il y a 35 ans

Le temps passe pour tout le monde, mais pas pour Caroline Margeridon, c’est le moins qu’on puisse dire. En effet, l’acheteuses d’Affaire conclue, vient tout juste de publier une photo d’elle le 26 décembre dernier, à l’occasion de l’anniversaire de son amie Régine. Afin de célébrer les 91 ans de la chanteuses, elle a alors dévoilé à ses 90 000 abonnés un cliché pris il y a 35 ans lors d’une soirée. Vêtue d’un jean clair et d’un tee-shirt sans manche blanc, la collègue de Julien Cohen a fait sensation sur les réseaux sociaux.

De nombreuses personnes ont pu constater que Caroline Margeridon n’avait pas pris une ride depuis toutes ses années : “Toujours aussi canon“, “Tu n’as pas changé“, ” À tout âge vous êtes belle“, “Toujours la même vous ne changez pas. Toujours aussi jolie et sympathique” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Mais si aujourd’hui l’acheteuse d’Affaire Conclue est bien dans sa peau, ça n’a pas toujours été le cas. Une chose est certaine, la rédaction de LD People adore la dernière photo de la collègue de Diane Chatelet.