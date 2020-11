Caroline Margeridon se lance dans un show détonnant avec un ex de la Star Ac et l’ancienne star de boys band!

Caroline Margeridon aime travailler et le clame haut et fort ! L’experte en antiquité planche actuellement un nouveau projet pour le moins original. Les fans d’Affaire Conclue devraient être surpris ! L’acheteuse a en effet annoncé la grande nouvelle à ses abonnés sur Instagram : elle peaufine un spectacle avec un ancien candidat de la Star Academy et l’ex-membre d’un boys band. Un projet qui promet d’être détonnant !

Son côté grosse bosseuse, Caroline Margeridon l’a toujours assumé sans problème. « Ça va en choquer beaucoup peut-être mais j’assume (…) Moi je bosse depuis que j’ai 15 ans, j’ai la chance de faire partie d’une famille qui a eu beaucoup d’argent, j’ai été élevée dans du coton, sauf que moi j’ai hérité de rien, je bosse 15 heures par jour, j’élève deux enfants, je bosse comme une dingue 7 jours sur 7. », se confiait-elle auprès de Jordan De Luxe.

Une bosseuse complètement décomplexée !

Et question salaires, l’acheteuse n’a aucun tabou. D’ailleurs, les critiques ne l’atteignent même pas ! « On est payé 1 000 euros par jour [de tournage, NDLR], on tourne 4 ou 5 émissions par jour, de 9 h à 21h. Moi, je dois prendre entre 5 000 et 7 000 par mois payés par la Warner [la boite de production d’Affaire conclue, NDLR] sur lesquels je paye la TVA, des impôts. À un moment arrêtez de vous branler tous sur nos salaires ! », s’était-elle enflammée.

Les téléspectateurs l’ont connu sur le plateau d’Affaire Conclue. Caroline Margeridon excelle dans le domaine de l’antiquité. Elle tient d’ailleurs sa propre boutique d’objets d’art au célèbre marché aux puces de Saint-Ouen, situé au nord de Paris.

Elle donnera la réplique à Jean-Pascal Lacoste et Frank Delay !

En plus de cette activité déjà chronophage, l’amie de Sophie Davant s’apprête à faire ses premiers pas sur scène. Ce jeudi 12 novembre, elle a publié la nouvelle sur son compte Instagram : « Bonjour mes amours, je suis tellement fière et heureuse de vous présenter l’affiche de notre comédie romantique, une première pour moi. Quelle chance de tourner avec une équipe formidable Jean-Pascal Lacoste, Frank Delay, Anne-Laure Estounes (…) Il me tarde de tous vous retrouver sur les planches.., mille câlins », annonce-t-elle.

La pièce s’intitule “One ne peut pas tout partager”. Cette comédie met en scène deux figures très connues du public. Frank Delay officiait autrefois dans le groupe mythique des 2Be3. Quant à Jean-Pascal Lacoste, il faisait partie de la toute première saison de la Star Academy !

A cause de l’épidémie de Covid-19, la comédienne en herbe n’a pas encore annoncé de date. Mais dès la fin du confinement, nous devrions avoir très vite des nouvelles de ce spectacle.