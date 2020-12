Caroline Margeridon: son ex Gérald Mossé dévoile une très rare photo sublime de leur fille Victoire!

Caroline Margeridon, a une fille, Victoire, qui semble avoir a une très belle complicité avec son papa Gérald Mossey. Elle a d’ailleurs partagé une photo sur son profil Instagram, où ils sont entre père et fille à Venise sur une gondole, LD People vous raconte.

Les enfants de l’acheteuse d’Affaire Conclue, sont la prunelle de ses yeux :

Alexandre a 22 ans et Victoire, 22 ans. Ils travaillent tous les deus à ses côtés au Marché Biron, où la belle blonde a une boutique d’antiquités qui a pignon sur rue. Et l’acolyte de Sophie Davant les a élevés seule, elle a donc une jolie complicité avec eux.

Leur papa, le jockey Gérald Mossé, est en effet parti vivre à Hong-Kong lorsqu’ils n’avaient que 18 et 9 mois.

Mais Caroline Mergeridon espère fortement qu’ils puisse faire partie de leur vie et qu’ils développent leurs relations.

Et cela a fonctionné puisqu’ils vont très souvent voir leur papa à l’autre bout du monde et d’ailleurs Victoire semble assez nostalgique de ses dernières vacances avec son père, et a meme posté où elle pose avec lui.

Ils sont à Venise sur une gondole, côte à côte et lunettes de soleil posées sur le nez. “Daddy cool“, lance la jeune femme en légende avec exstase.

Une belle occasion pour les internautes d’apercevoir comme rarement le visage de Gérald Mossé, qui ne se montre que très rarement dans les médias.

Mais, la fille de Caroline Margeridon, a elle posté plusieurs fois des photos en compagnie de son père, comme elle l’avait déjà fait en janvier 2019, à Phuket, en Thaïlande, au cours de leurs vacances.

Ils avenir pris une photo aux côtés du petit Hayden, qui n’est autre que le fils de Kimberly, l’autre fille du jockey de 53 ans.

Par ailleurs, les photos avec Caroline Margeridon sont nombreuses, elle se souvient d’ailleurs de sa rupture avec Gérald Mossé et s’était confiée à nos confrères de Gala : “Quand on ne s’aime plus, j’aime autant qu’on rompe. Je ne vis pas pour les avantages ou les apparences. Je me suis séparée du père de mes enfants à 33 ans. J’avais une vie de rêve, mais ça n’allait plus entre nous. »

Et concernant la carrière de son ex, elle n’y connaît pas grand chose : car Gérald Mossé, jockey qui a été le premier Français à remporter la Melbourne Cup, est habitué à “une hygiène de vie étonnante“, comme l’a confié Caroline Margeridon, dans L’Instant de Luxe. “Ce qui a été dur, c’est le nombre de gens qui me demandaient le tiercé, moi je ne comprenais rien. Les gens m’appelaient pour que je donne des tuyaux.“