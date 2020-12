Caroline Margeridon très en colère envers Pierre-Jean Chalençon, elle a ”définitivement tiré un trait” sur lui

On les disait les meilleurs amis du monde. Mais ça, c’était avant ! Aujourd’hui, Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalençon paraissent bien loin d’un jour se réconcilier. D’ailleurs, la célèbre acheteuse d’Affaire conclue a récemment confirmé cet éloignement définitif. En effet, après des mots très durs échangés dans la presse de part et d’autre, les deux anciens collègues voient leur relation définitivement rompue. LD People revient sur les déclarations de la brocanteuse et du collectionneur napoléonien.

Caroline Margeridon : une page se tourne avec Pierre-Jean Chalençon

Un impossible pardon

Dès le début de l’émission Affaire conclue sur France 2, les deux acheteurs se montrent pourtant très proches. Ainsi, ils n’hésitent pas à se désigner comme les meilleurs amis du monde. Sur le plateau de l’émission quotidienne, Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalençon s’échangent dès lors des compliments et regard complices. Au fil des semaines, les téléspectateurs découvrent ainsi une réelle complicité entre les deux vedettes du petit écran. Cependant, un jour, tout bascule ! Suite à quelques sorties hasardeuses, Jean-Pierre Chalençon est gentiment écarté du programme.

Pourtant, celui-ci affirme être parti de son plein gré. Dès lors, les soutiens se font très rares. Pourtant, Pierre-Jean Chalençon espère pouvoir compter sur son amie Caroline. Néanmoins, cela semble être loin d’être le cas. D’ailleurs, lui non plus n’hésite pas à tirer à boulet rouge sur son ancienne acolyte. Dès lors, ils se livrent une véritable bataille par média interposés. Et c’est Jean-Pierre Chalençon qui tire le premier. ” Je n’ai plus de news d’elle ! La bonne copine lol. J’ai des nouveaux amis, mais il y a les ringards et les cafards, ça permet de nettoyer !”. Dès lors, Caroline Margeridon décide de réagir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Margeridon (@caromargeridon)

Une vive réaction dans la foulée

Caroline Margeridon a pris Ces déclarations pour elle. C’est pourquoi, elle décide de riposter rapidement. Selon elle, Pierre-Jean Chalençon aurait joué un double jeu. ” J’ai découvert dans le même temps qu’il s’amusait à m’insulter auprès de mes amis allant même jusqu’à me traiter de s***** ou de p****. Et pendant ce temps, il m’envoie des messages privés en affirmant que je suis ‘son amour’ et ‘son amie’ “. Visiblement, les choses sont allées trop loin. Et il semble désormais impossible de voir cette relation amicale se poursuivre. Mais Pierre-Jean Chalençon persiste et signe. Selon lui, il n’a jamais eu de mots blessants envers son ancienne amie. D’ailleurs, il trouve que Caroline Margeridon a réellement dépassé les bornes.

Alors véritable malentendu ou coup de couteau dans le dos ? Cela reste difficile à établir ! Pourtant, Caroline Margeridon paraît avoir fait un choix définitif. En effet, la brocanteuse ne souhaite plus jamais entendre parler de celui de qui elle était pourtant très proche. Elle a même “ définitivement tiré un trait sur lui “. “ Je l’ai bloqué sur mon téléphone, mais je sais qu’il essaie de tout faire pour qu’on se revoie. Je ne lui veux pas de mal, mais je ne veux plus le voir “. Apparemment, l’acheteuse de France 2 est encore blessée par cette histoire. Et il paraît difficile de la faire revenir en arrière. À moins qu’un renversement de situation ne vienne démentir ces dernières déclarations. Le cas échéant, LD people ne manquera pas de vous tenir informé des derniers rebondissements de cette guerre entre stars des médias !