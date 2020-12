Caroline Margeridon, une Porsche, des bijoux de luxe, ses confidences sans tabou sur son argent

Si l’argent et la réussite sont parfois des sujets tabous, ce n’est visiblement pas le cas pour Caroline Margeridon. En effet, la jolie blonde de France 2 ne semble avoir aucun problème à parler de son train de vie. Pour l’acheteuse d’Affaire conclue, il n’y a rien de mal à étaler sa réussite. Ainsi, dans une interview accordée à France dimanche, la quinquagénaire parle sans faux-semblants. LD People revient sur ses déclarations pour le moins d’une grande franchise !

Caroline Margeridon : une réussite sans aucune honte

Une vie faite de haut et de bas

Aujourd’hui, Caroline Margeridon est devenue l’une des stars du petit écran. Grâce à sa participation à Affaire conclue sur France 2, la belle blonde est désormais une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Mais sa carrière est loin de s’arrêter à la télévision. En effet, l’acolyte de Julien Cohen possède beaucoup d’autres cordes à son arc. Passionnée d’art, Caroline Margeridon est également l’heureuse propriétaire de cinq boutiques aux puces de Saint-Ouen. Et de plus, elle est à la tête de plusieurs autres affaires.

Dès lors, elle peut se réjouir d’avoir un train de vider plus aisé. Lors de cet entretien accordé à la presse, la femme d’affaires reconnaît très bien gagner sa vie. Et pour elle, il n’y a rien de scandaleux ! En effet, elle n’a pas volé cet argent, mais elle l’a gagné à la sueur de son front. Pourtant durant sa vie, Caroline Margeridon n’a pas toujours connu le luxe et les paillettes. LD People revient sur son cette histoire faite de gloire et de jours sombres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Margeridon (@caromargeridon)

” Je roule en Porsche “

Face aux journalistes, Caroline Margeridon reconnaît avoir un train de vie des plus enviables .” Je roule certes en Porsche, je possède des sacs et des bijoux de grandes marques, mais je ne les dois à personne. Je les ai achetés avec les sous que j’ai gagnés en travaillant beaucoup “. Cependant, la célèbre brocanteuse reconnaît que cette image d’elle-même peut parfois choquer. D’ailleurs, elle l’avoue sans honte. ” Je suis l’archétype de la blonde qu’on déteste. Moi, je me détesterais “. Mais elle tient également à rappeler que rien n’est immérité dans cette façon de vivre. Car tout ce qu’elle possède aujourd’hui, elle l’a gagné honnêtement, à force de travail. D’ailleurs, l’argent ne semble pas toujours être sa seule motivation dans la vie.

En effet, comme elle le rappelle, elle a déjà été capable par le passé de quitter des situations encore bien plus confortables. En effet, l’acheteuse d’Affaire conclue explique la manière dont elle vivait avant son divorce. Durant de nombreuses années, Caroline Margeridon résidait dans un château, entourée de 40 personnes pour s’occuper d’elle et de sa famille. Pourtant, elle décide de tout quitter du jour au lendemain. Dans un souci de liberté totale, elle prend ses enfants par la main et s’en va sans se retourner. De là, commence une période où l’argent est loin de couler à flots. Mais à force de ténacité, la star de France 2 remonte peu à peu la pente. Dès lors, elle ne souhaite pas cacher sa réussite d’aujourd’hui. Certes, elle roule dans des voitures de luxe et de l’argent, mais pour elle il n’y a rien de honteux !