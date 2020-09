Caroline Receveur à Dubaï: son buste fait baver ses fans

En cette fin du mois d’août, Caroline Receveur profite encore des beaux jours. Sur son compte Instagram, la jeune femme aime faire partager le décor de rêve où elle séjourne. Des milliers de personnes la suivent sur les réseaux sociaux. Le 29 août dernier, sur Instagram, elle a posté une story où l’on peut découvrir ses courbes de rêve et ses atouts de femme. Le cliché a eu un beau succès.

Caroline Receveur a une vie de rêve. Elle mène une vie opulente. Pour le moment, elle se trouve pour le moment à Dubaï. Elle fait partager sa vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Elle fréquente de belles plages et des tables réputées. Elle peaufine aussi son bronzage. « On ne dirait pas comme ça, mais je suis très heureuse » indiquait-elle, il y a quelques jours, en commentaire de l’un de ses posts. Un message que l’on comprend aisément car profiter du soleil et de la plage. La mère de famille partage ces bons moments en compagnie de son mari Hugo Philippe. Il en profite pour fêter leur mariage récent. Caroline Receveur est comblée avec son fils Marlon dans ce décor paradisiaque.

Voyage de noces à Dubaï

Le 11 juillet, Caroline Receveur et Hugo Philippe se sont mariés à la mairie du 16e arrondissement de la capitale. C’est une nouvelle page de leur vie qui s’ouvre. Leur voyage de noces semble se passer à merveille d’après les multiples photos que Caroline Receveur diffuse. Le couple est parti au Moyen Orient, à Dubaï, comme de bon nombre de people. Elle a posté une note sur son blog : « C’est clairement devenu la ville où il fait le mieux vivre en famille et ce n’est pas moi qui le pense mais mes copains installés sur place depuis plus de dix années et qui ne voudraient pas vivre ailleurs tant les enfants s’y sentent bien ! ». Il faut dire que le climat à Dubaï est très plaisant et permet de bronzer aisément.

Un buste à tomber

Dans une story postée sur sa page Instagram le 29 août dernier, le balle Caroline Receveur y affiche un beau buste en indiquant en commentaire de manière ironique : « Je n’ai pas chaud du tout ». Ceux qui ont dû avoir chaud, ce sont les fans de Caroline Receveur qui adorent les courbes de la jeune femme. Il faut dire l’influenceuse est très suivie. Chaque photo publiée sur son compte Instagram génère des milliers de likes et de commentaires.

Ce fut la même chose pour cette photo postée. De nombreuses marques font appel à Caroline Receveur car c’est une femme qui possède un fort pouvoir de prescription. C’est-à-dire que lorsqu’elle porte une tenue, des milliers de fans vont vouloir acheter les mêmes vêtements. Caroline Receveur monnaye d’ailleurs ses services. Cela génère de beaux revenus pour la jeune femme. Ainsi les photos postées sur Instagram font l’objet d’un soin très précis pour plaire aux fans.