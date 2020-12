Caroline Receveur: Au plus mal après cette prise de poids énorme, (photos)

Caroline Receveur a récemment partagé une story confession avec ses abonnés. C’était l’occasion pour la star de partager son stress et d’évoquer des sujets sensibles. Épaulée par son mari, Hugo Philip, elle explique se sentir complètement débordée. L’une des conséquences de son surmenage étant une prise de poids dont elle n’est pas fière. Néanmoins ses fans continuent de la trouver sublime et tentent de la rassurer. LDPeople vous raconte tout à ce sujet. Caroline Receveur pourrait, à cause su stress, peindre un tableau plus dramatique qu’il ne l’est en réalité.

Caroline Receveur ne peut pas être parfaite sur tous les points

La magnifique Caroline Receveur est une femme d’affaires très occupée. Et pour couronner le tout, elle est la maman d’un petit garçon en bas âge. À la tête de deux entreprises et très active sur les réseaux sociaux, elle commence à sentir qu’elle perd pieds. Aussi, consciente de devoir ralentir le rythme, elle trouvait essentiel de partager ses craintes avec ses fans. Pas questions qu’ils interprètent autrement qu’elle s’autorise de prendre de la distance. Fière de sa communauté de fans et bien décidée à continuer de les gâter, Caroline Receveur préfère donc se livrer sans détours. Dans cette fameuse story, les fans de Caroline Receveur la découvre donc à fleur de peau et terriblement gênée de se laisser gagner par le stress.

Heureusement, son mari trouve les mots justes pour la rassurer. Il va dire tout haut ce que ses fans pensent tout bas. En effet, Hugo Philip va consoler Caroline Receveur en lui répétant que personne ne pourrait lui reprocher de ne pas être parfaite. Elle est si occupée et tient à être irréprochable dans tout ce qu’elle entreprend, qu’il est tout à fait naturel qu’elle commence à fatiguer. Elle explique alors qu’elle se sent mal à cause de sa prise de poids. En effet, avec tout ce qu’elle doit mener à bien durant ses journées chargées, elle ne prend pas le temps de s’occuper d’elle. LDPeople vous faisait déjà part de son message de détresse dans un précédant article.

Trop dure avec elle-même ?

Aussi, elle sait que sa prise de poids est due au fait qu’elle ne trouve plus de créneaux pour faire du sport et surtout, pour manger sainement. Les encas sur le pouce sans faire de pauses ont eu raison de sa silhouette de rêve. Du moins, c’est ce que Caroline Receveur imagine. Car aux yeux de son mari et de ses fans, elle reste sublime. Dans les commentaires de ces récentes publications, il n’y a qu’à regarder pour trouver des messages de ses fans qui lui rappellent que sa prise de poids n’est pas du tout un handicap. Au contraire, elle est absolument superbe.

Grâce au soutien sans failles de son mari et de ses abonnés, Caroline Receveur pourra trouver le courage de prendre du temps pour elle. Pas facile pour la jeune maman qui a l’habitude de ne pas se reposer, de le faire sans culpabiliser. Espérons que tout rentre dans l’ordre pour elle.