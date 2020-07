Caroline Receveur change de coiffure et de couleur de cheveux, ses fans sous le choc !

Caroline Receveur surprend et choque ses followers dans l’une de ses stories Instagram, avec sa nouvelle couleur de cheveux rose !

Caroline Receveur, la jolie blonde de 32 ans fait à nouveau sensation sur la toile en publiant un cliché très surprenant sur lequel elle apparaît avec des cheveux roses. Une envie de changement pour cet été ? En attendant, une transformation radicale qui surprend ses followers, même si elle n’est pas la première star à s’afficher avec une telle couleur de cheveux. Si nous avons déjà pu voir, Katy Perry, Julia Roberts, Cara Delevingne, ou encore Kylie Jenner adopter cette nouvelle tendance, c’est avec surprise que les fans de Caroline Receveur ont pu découvrir ce nouveau look.

S’ils pouvaient croire que l’ancienne mannequin et influenceuse de renom avait décidé de se mettre aux couleurs de l’été, il se révélera en réalité que ce cliché est tout simplement un montage photo ! Une de ses abonnés s’est amusée affectivement à changer son joli blond en rose. Un montage qui a dû beaucoup amuser Caroline Receveur, car elle repartagera cette photo sur une story de son compte Instagram.

Caroline Receveur, ancien mannequin, actrice, animatrice et femmes d’affaires, est devenue l’une des personnalités les plus influentes sur la toile, en France. Avec 3,7 millions d’abonnés sur Instagram, deux sociétés, égérie des plus grandes marques prestigieuses telles que l’Oréal, APM Monaco, Bulgari, etc, un enfant âgé de 2 ans, Caroline Receveur est une jeune femme qui mène sa vie de blogueuse et d’influenceuse, de chef d’entreprise et de maman avec brio.

Alors qu’en 2018, elle remporte deux trophées lors de la cérémonie des Influencer Awards à Monaco, Caroline sera l’année dernière la première femme en couverture du magazine Forbes France. Preuve que l’ex-candidate des émissions de la télé réalité Loft Story, Les Anges tient aujourd’hui la première place des femmes les plus influentes de cette génération 2020. Une success story, qui si elle est due à sa beauté et à son charme, elle le doit aussi à sa force de travail. Véritable touche-à-tout, et entrepreneuse dans l’âme, Caroline Receveur semble transformer en or, tout ce qu’elle touche.

Voir cette publication sur Instagram This makeup is everything 🤩 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 2 Juil. 2020 à 8 :17 PDT

Arrivée en France en 2017, le magazine mondialement connu, Forbes, n’avait jusque-là, mis à la une de son magazine que des visages masculins. Caroline Receveur est donc la pionnière en la matière. Le magazine consacrait donc un article aux femmes les plus influentes de France avec un trio de tête comprenant Nabilla Benattia, Iris Mittenaere et bien sûr Caroline Receveur, qui selon Forbes serait » la personnalité française féminine la plus écoutée, scrutée et redoutée dans l’univers 2.0 « . En plus d’être la reine des réseaux sociaux, elle est à la tête de ses deux entreprises Wandertea, une maison de thé bien-être 100 % française, et Recc Paris, une marque de mode bien établie aux quatre coins de la France. Deux entreprises qui semblent afficher de beaux résultats.

Mais si tout semble lui sourire aujourd’hui et qu’elle affiche son bonheur au grand jour, Caroline Receveur a aussi connu des périodes de doutes et traversé des épreuves qui l’ont profondément marquée » j’ai connu la maladie, j’ai perdu mon papa, j’ai été dépressive pendant deux ans, j’ai eu des envies de suicide (…). Je ne me suis jamais apitoyée sur mon sort. Je me suis battue et je continuerai de me battre pour mener la vie que je souhaite « . Caroline Receveur semble bien donc être une véritable battante et le succès qu’elle connaît aujourd’hui, elle ne le doit qu’à sa force de caractère et à son irrésistible envie de réussir à tout prix.

Cette reconnaissance du magazine Forbes lui a réellement fait un plaisir immense et elle partageait un message sur les réseaux sociaux pour faire part de sa joie et de sa reconnaissance : » Je n’ai même pas les mots pour exprimer à quel point je suis touchée, émue et reconnaissante d’avoir été choisie par le magazine Forbes pour illustrer ce nouveau numéro mais aussi et surtout d’être la première femme en couverture (…) Je réalise aujourd’hui un rêve qui me semblait inaccessible lorsque j’ai lancé ma première société en 2012 à 24 ans. (…) Ne lâchez jamais rien, soyez vrai et écoutez votre cœur « . Publié à l’été 2019, les ventes du magazine avaient connu un énorme succès et la présence de la plus importante des influenceuses françaises n’était visiblement pas étrangère à cette réussite.

Selon une information du magazine Public, celle qui est devenue en quelques années l’une des personnalités préférées des Français, s’apprêterait néanmoins à quitter le vieux continent. Alors que la It Girl s’était déjà installée dans un autre pays en 2015, en choisissant de s’établir à Londres durant quelques années, elle avait finalement choisi de revenir vivre à Paris. Mais aujourd’hui, il semblerait selon les révélations faites par Public, que Caroline Receveur et sa petite famille, seraient sur le point de s’envoler vers une nouvelle destination.

Devenue en quelques années, le lieu de rendez-vous et de vie de plusieurs grandes stars françaises, le petit État de la péninsule arabique est devenu la place où il semblerait qu’il faille être. C’est donc destination Dubaï pour Caroline Receveur, son mari Hugo et le petit Marlon. Comme d’autres vedettes françaises, c’est donc aux Émirats Arabes Unis, que la famille s’apprêterait à s’installer.

Un pays qui compte déjà parmi ses habitants, Nabilla Benattia et Thomas Vergara, Jessica Thivenin et Thibault Garcia, ainsi que d’autres anciennes stars de la télé réalité, sans compter un grand nombre d’entrepreneurs français qui ont décidé d’élire domicile dans le nouvel eldorado du Moyen-Orient. Un État qui compte plus de 360 jours de soleil et où les grattes ciels poussent comme de véritables champignons.

Mais à ce jour, Caroline Receveur n’a toujours pas confirmé cette information malgré que certains témoins auraient vu son appartement parisien se vider de ses meubles depuis début juillet. Alors simple déménagement dans la capitale Française ou réelle expatriation vers la folle ville de Dubaï, la question reste en suspens. En attendant, la photo montage de l’une de ses abonnés, aura encore créé un véritable buzz sur la toile et ajouté encore un peu plus de notoriété à la femme numéro 1 des réseaux sociaux.