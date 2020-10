Caroline Receveur choque ses fans avec une rare photo d’elle il y a 9 ans !

Dans sa story Instagram, Caroline Receveur a dévoilé, ce mercredi 30 septembre, une photo d’elle aux côtés de ses amis qui date de plusieurs années. Une photo qui a fait parler les fans tout au long de la journée. Explications.

Le changement fou de Caroline Receveur

On le sait, Caroline Receveur adore partager son quotidien avec ses abonnés. Ce mercredi 30 septembre, la jeune femme a partagé une photo d’elle en compagnie de deux jeunes hommes. En effet, nostalgique de sa “jeunesse”, la star de télé-réalité s’est montré dans un cliché datant d’il y a 9 ans. Comme vous pouvez le voir, la jeune femme a beaucoup changé durant ce laps de temps.

S’il est tout de même assez simple de la reconnaître, les internautes semblent tout de même surpris par le changement. Il faut dire qu’avec près de 4 millions d’abonnés sur Instagram, Caroline Receveur apparaît alors comme l’une des stars françaises les plus populaires du moment et c’est donc normal de voir de nombreuses personnes réagir tout le temps.

Un déménagement à Dubaï

Installés à Dubaï depuis quelques semaines, Caroline Receveur et son compagnon Hugo Philip savourent leur nouvelle vie aux Émirats avec leur adorable Marlon. Il y a quelques jours maintenant, le jeune homme avait partagé une vidéo montrant le petit assis sur le siège passager de la voiture. Malheureusement, les internautes n’ont pas apprécié que la ceinture a mal été mise. Le mari de la star de télé-réalité s’est défendu rapidement : “Je le fais uniquement pour aller au Lagoon qui est à 600 mètres de chez nous, dans une résidence privée, sans circulation, et je roule à 15 km/h ! Et je sais que c’est pas bien sachant qu’il a son siège auto juste derrière ! Mais il adore avoir l’air d’un grand, ça lui fait plaisir, et puis je me proclame pas Papa parfait…“.

Voir cette publication sur Instagram D3 💙 Une publication partagée par Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur) le 11 Sept. 2020 à 7 :17 PDT

Pour rappel, Caroline Receveur avait déclaré qu’elle souhaitait déménager à Dubaï pour plusieurs raisons. En effet, selon la jeune femme, c’était tout d’abord pour le bien de son petit Marlon qui pourra côtoyer de nombreux enfants d’origines différentes : “Marlon pourra côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs et de ne pas connaître la définition du mot ‘racisme’“. Mais ce n’est pas la seule raison, puisque la belle blonde ajoute : “En tant que personnalités publiques nous sommes plus ‘épiées’ que la normale, la notion de sécurité pour ma famille et pour Marlon est devenue une priorité dans mon quotidien“.